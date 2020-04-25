Empresários capixabas se unem para ajudar na luta contra o coronavírus

Equipe do Corpo de Bombeiros dá apoio na ação de entrega de alimentos do movimento UniãoES Crédito: Divulgação

O povo capixaba é guerreiro. E acostumado a enfrentar adversidades. Chuvas, enchentes, greve policial... O histórico é grande e recente. E sempre que a tragédia acontece uma corrente muito mais forte entra em ação: a da solidariedade. Com a pandemia da Covid-19 não é diferente. Inúmeros empresários têm feito o que podem para minimizar o sofrimento de outras pessoas.

Mesmo com as 5 lojas fechadas, o empresário Rafael Miranda, fundador da marca de roupas Origens, resolveu se juntar a outros empreendedores capixabas neste momento com um único propósito: ajudar o próximo. Do encontro nasceu o movimento UniãoES, que tem a missão de apoiar os capixabas que passam por uma situação delicada e necessitam de itens básicos e apoio para alimentação, higienização, saúde, entre outras necessidades.

Origens faz entrega de kit de proteção Crédito: Divulgação

Uma das primeiras ações do movimento foi a criação do Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pelo Covid-19, que conta com o apoio de empresas privadas - e demais interessados em contribuir - para levar produtos essenciais à população, de acordo com as demandas de cada região. A iniciativa tem direcionado alimentos e produtos de higiene e limpeza (prioritariamente produzidos por empresas capixabas, da nossa terra, ajudando, dessa forma, toda a cadeia produtiva local com a utilização desses insumos) para comunidades. A iniciativa é desenvolvida em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do ES, o Governo do Estado, prefeituras e entidades sociais parceiras, conta Rafael.

Até esta semana já tinham sido arrecadados R$ 107.160,00 e distribuídas 1.700 cestas básicas, compostas por alimentos e itens de higiene e limpeza, para comunidades da Grande Vitória, como Barramares, Terra Vermelha, Itararé, Maria Ortiz, Associação de Empregadas Domésticas, Asilo de Vitória, Associação de Pescadores de Itapoã. São mais de 1.500 famílias beneficiadas. Sempre estivemos conectados com instituições sociais, abraçando suas causas e, neste momento, não poderia ser diferente. A Origens tem uma relação de proximidade com a população do ES, faz parte do nosso DNA valorizar e contribuir com o desenvolvimento local e, enquanto marca capixaba, apoiar e motivar iniciativas em benefício da nossa sociedade, conta Rafael. Junto com a grife de roupa participam do UniãoES as empresas Wine, PicPay, Lift Bank, Fortlev, Mutual Life, The Nature Guide, Le Chocolatier, Zeeb Filmes entre outras.

Ele conta que, entre outras iniciativas, também teve a doação de mais de 3 mil kits de chocolates em parceria com a All Alimentos e Le Chocolatier, para crianças de diversos bairros da Grande Vitória e a doação de 500 kits de álcool gel e máscaras. Produzimos para entregadores de uma plataforma de delivery, que seguem trabalhando em ritmo acelerado nas ruas e necessitam de proteção.

Diversas ações

Já a Buaiz Alimentos mapeou as necessidades das comunidades para avaliar a forma mais efetiva para dar sua contribuição. Participamos de duas ações diferentes. Na primeira, doamos nove mil produtos para compor 3 mil cestas básicas montadas pela Apex Social e distribuídas para famílias que moram em regiões da Grande Vitória. Também doamos outros 1,2 mil produtos para compor 400 cestas básicas que foram distribuídas pela Central das Comunidades para moradores em São Torquato, Vila Velha. No total foram 3.400 famílias beneficiadas, explica Eduarda Buaiz, diretora geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos.

A Buaiz Alimentos doou mais de 10 mil produtos Crédito: Divulgação

Ela conta que a empresa sempre atuou com responsabilidade social, apoiando projetos e iniciativas desenvolvidas por instituições sociais voltadas para comunidades menos favorecidas. Não seria diferente em um momento de pandemia como o que estamos vivendo.

O Carone integrou uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza, junto com a Prefeitura de Vitória e a Acaps, no intuito de ajudar várias famílias da Capital. Pra nós é de suma importância, porque entendemos que o momento é de juntarmos nossas forças pra ajudar quem precisa, explica Camila Carone, gerente de marketing do supermercado.

A Ambiental Serra e a Ambiental Vila Velha, parceiras público-privadas da Cesan para esgotamento sanitário nos dois municípios, participaram de uma ação em parceria com a Polícia Ambiental para doação de 2 mil unidades de detergente líquido biodegradável para famílias dos bairros Feu Rosa, na Serra, e Chácara do Conde, em Vila Velha. Prestamos um serviço que é o esgotamento sanitário, fundamental para garantir a saúde e um aliado no combate a doenças, diz o diretor presidente Justino Brunelli.

Polícia Ambiental faz entrega de 2 mil unidades de detergente biodegrádavel Crédito: Divulgação