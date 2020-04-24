Os esforços para conter a disseminação do novo coronavírus estão se multiplicando, principalmente para evitar que os profissionais da saúde sejam acometidos pela doença. Em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, uma ambulância com uma cápsula de isolamento vai fazer o transporte dos pacientes infectados pela Covid-19. De acordo com a prefeitura, Aracruz é o primeiro município capixaba a contar com esse tipo de equipamento.
Covid-19 - ambulância com cápsula vai transportar pacientes em Aracruz
A Prefeitura de Aracruz informou que a ambulância de suporte avançado está equipada com uma maca encapsulada que evita que o novo coronavírus se dissemine, trazendo mais segurança para os profissionais da saúde que atendem esses pacientes.
Segundo a prefeitura, a cápsula faz a filtragem constante do ar através de um exaustor, evitando que este ar seja exposto dentro da ambulância e nos espaços por onde a maca se desloca durante o transporte do paciente até as unidades de saúde. A cápsula possui acessos para a passagem dos cabos de equipamentos e monitores, bem como os dutos para respiradores mecânicos.A ambulância equipada com a cápsula possui também os instrumentos básicos de uma UTI móvel.
Ambulância com cápsula vai transportar pacientes em Aracruz
Esta ambulância é resultado de vários estudos e pesquisas e está sendo indicada por médicos sanitaristas para ajudar no transporte de pacientes, mantendo a segurança dos profissionais de saúde, destacou a secretária de Saúde do município, Clenir Avanza.