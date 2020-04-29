A taxa de ocupação de leitos de isolamento e de terapia intensiva chegou a 67% nesta terça-feira (28) Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. ES pode adotar isolamento total se ocupação de leitos chegar em 80%

O Espírito Santo pode adotar a suspensão total de atividades, inclusive as denominadas essenciais, caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI ultrapasse os 80% para pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) . O levantamento desta quarta-feira (29) aponta que havia 68,57% das vagas de terapia intensiva ocupadas. O indicador, nos últimos dias, tem girado na casa dos 60%, mas segue tendência de crescimento considerando que o momento atual é o mais crítico no nível de transmissão da doença no Espírito Santo

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou, em entrevista na última segunda (27), que a medida conhecida pela expressão em inglês lockdown está prevista em portaria interministerial - Saúde e Justiça - e que poderá ser necessária, caso o Estado alcance a marca de 80% a 90% dos leitos disponíveis exclusivamente para atendimento de pacientes com a Covid-19.

"Teremos que conviver com uma doença que vai ficar muito tempo entre nós, e estamos adotando todas as medidas necessárias para que as pessoas possam circular pelas cidades, voltar às atividades de trabalho, de aquisição de gêneros de primeira necessidade de maneira segura, com regras estabelecidas, de máscara, mantendo o distanciamento. Precisamos, em algum momento, iniciar essas atividades sob pena de as pessoas não conseguirem se sustentar economicamente e socialmente", pontuou.

Contudo, Reblin afirmou que, se a liberação de funcionamento se refletir sobre os indicadores haverá mudança nas ações do governo. "Percebendo uma interferência dessas atividades sobre o aumento de casos, de internações, de quadros graves pode-se recuar para um patamar anterior e fechar estabelecimentos. Por isso, não podemos acabar com o conceito de distanciamento, vamos precisar mantê-lo e nem sabemos por quanto tempo".