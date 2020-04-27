Casagrande critica capixabas que ignoram isolamento social para lazer

Renato Casagrande Crédito: Reprodução



O governador Renato Casagrande criticou, em pronunciamento na noite desta segunda-feira (27), os capixabas que estão quebrando o isolamento social sem necessidade. Principalmente aos fins de semana, é comum encontrar grupos passeando, praticando esportes, conversando nas praias da Grande Vitória ou sentadas à mesa de algum bar.

Isolamento social não é só loja fechada enquanto a gente está indo para a praia, indo para o calçadão, para um encontro de amigos no restaurante. Isolamento social é responsabilidade social e coletiva, apontou.

O governador reforçou a importância da medida para conter o avanço do novo coronavírus, já que ainda não há remédio ou vacina para a doença, e disse que é preciso que todos façam sacrifícios.

É preciso distribuir o sacrifício. Não dá para sacrificar só um setor da sociedade. Todos estamos tendo que mudar o nosso comportamento. Não poder encontrar a família, não fazer uma festa de aniversário, não estar com as pessoas é um sacrifício. Como dividir esse sacrifico? Cada um de nós dá uma parcela de contribuição, disse.

Segundo Casagrande, a redução da contaminação não pode estar somente vinculada ao fechamento do comércio, mas sim ao comportamento de cada indivíduo.

Se todos derem uma contribuição, abrir mão do seu lazer, talvez seja possível ter uma atividade econômica leve. A tarefa é de cada um de nós. Às vezes a gente cobra, mas não dá a nossa parcela de contribuição, ressaltou.