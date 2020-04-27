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Coronavírus

Casagrande critica capixabas que ignoram isolamento social para lazer

O governador salientou que o isolamento social é um compromisso individual e coletivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 20:22

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 20:22

Renato Casagrande
Renato Casagrande Crédito: Reprodução
O governador Renato Casagrande criticou, em pronunciamento na noite desta segunda-feira (27), os capixabas que estão quebrando o isolamento social sem necessidade.  Principalmente aos fins de semana, é comum encontrar grupos passeando, praticando esportes,  conversando nas praias da Grande Vitória ou sentadas à mesa de algum bar.
Isolamento social não é só loja fechada  enquanto a gente está indo para a praia, indo para o calçadão, para um encontro de amigos no restaurante. Isolamento social é responsabilidade social e coletiva, apontou.

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O governador reforçou a importância da medida para conter o avanço do novo coronavírus, já que ainda não há remédio ou vacina para a doença, e disse que é preciso que todos façam sacrifícios.
É preciso distribuir o sacrifício. Não dá para sacrificar só um setor da sociedade. Todos estamos tendo que mudar o nosso comportamento. Não poder encontrar a família, não fazer uma festa de aniversário, não estar com as pessoas é um sacrifício. Como dividir esse sacrifico? Cada um de nós dá uma parcela de contribuição, disse. 

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Segundo Casagrande, a redução da contaminação não pode estar somente vinculada ao fechamento do comércio, mas sim ao comportamento de cada indivíduo.
Se todos derem uma contribuição, abrir mão do seu lazer, talvez seja possível ter uma atividade econômica leve. A tarefa é de cada um de nós. Às vezes a gente cobra, mas não dá a nossa parcela de contribuição, ressaltou.
O governador lembrou ainda que a pandemia deve durar por bastante tempo, o que vai implicar em mudanças radicais de comportamento durante esse período. É um vírus que temos que administrar e aprender a conviver com ele, afirmou.

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