Casagrande critica capixabas que ignoram isolamento social para lazer

O governador Renato Casagrande criticou, em pronunciamento na noite desta segunda-feira (27), os capixabas que estão quebrando o isolamento social sem necessidade. Principalmente aos fins de semana, é comum encontrar grupos passeando, praticando esportes, conversando nas praias da Grande Vitória ou sentadas à mesa de algum bar.
Isolamento social não é só loja fechada enquanto a gente está indo para a praia, indo para o calçadão, para um encontro de amigos no restaurante. Isolamento social é responsabilidade social e coletiva, apontou.
O governador reforçou a importância da medida para conter o avanço do novo coronavírus, já que ainda não há remédio ou vacina para a doença, e disse que é preciso que todos façam sacrifícios.
É preciso distribuir o sacrifício. Não dá para sacrificar só um setor da sociedade. Todos estamos tendo que mudar o nosso comportamento. Não poder encontrar a família, não fazer uma festa de aniversário, não estar com as pessoas é um sacrifício. Como dividir esse sacrifico? Cada um de nós dá uma parcela de contribuição, disse.
Segundo Casagrande, a redução da contaminação não pode estar somente vinculada ao fechamento do comércio, mas sim ao comportamento de cada indivíduo.
Se todos derem uma contribuição, abrir mão do seu lazer, talvez seja possível ter uma atividade econômica leve. A tarefa é de cada um de nós. Às vezes a gente cobra, mas não dá a nossa parcela de contribuição, ressaltou.
O governador lembrou ainda que a pandemia deve durar por bastante tempo, o que vai implicar em mudanças radicais de comportamento durante esse período. É um vírus que temos que administrar e aprender a conviver com ele, afirmou.