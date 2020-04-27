'Quarenteners' criam novos hábitos em casa durante pandemia

Géssica Cabral toca ukulele Crédito: Divulgação

Em tempos de isolamento social, manter o bem-estar durante tantos dias dentro de casa tem sido um grande desafio. E é nesse momento que os chamados 'quarenteners' - expressão usada pelos jovens nas redes sociais para definir o status na quarentena - usam a criatividade para criar novos hábitos dentro da própria casa.

A micropigmentadora Géssica Cabral, 28 anos, tem usado parte do tempo livre para aprender a tocar ukulele, instrumento de origem havaiana. "Desde nova sempre achei um instrumento legal, delicado no som e bem prático por ser pequenininho. Há uns meses visitando a casa dos meus cunhados consegui tocar pela primeira vez, pois meu cunhado tem um. Saí de lá decidida que iria aprender, no outro dia fui à loja e comprei um", conta.

Ela, que tem passado mais tempo em família, conta que está aprendendo a tocar o instrumento sozinha. "Já tocava violão e com a base que ele dá fica mais tranquilo, mas sempre dou uma recorrida as dicas da internet pra facilitar. Gosto de tocar mais no fim da tarde, acho um horário gostoso. Fico na varanda, pra ver o movimento da rua e o céu". Géssica diz que, se não fosse a quarentena, não teria tempo para se dedicar ao novo hobby. "Havia comprado o ukulele umas semanas antes, e pela rotina não tinha tido tempo pra tocar, depois que a quarentena começou minha rotina desacelerou, aí conseguir engatar no instrumento".

Horta e filmes

A modelo Aline Weber cuida da horta em casa Crédito: Divulgação

Adepta de uma vida natural, a top model Aline Weber inovou e resolveu plantar uma horta orgânica no quintal de casa, onde está em isolamento com o noivo Pigma Amary. Além de um passatempo, a atividade também oferece opções como alho, cebola, pimenta e outros alimentos livres de agrotóxicos. "Estou indo aos poucos, e a melhor parte é que minha mãe me dá muitas dicas de plantio".

Já a empresária Sandra Demoner está usando o tempo livre pra assistir filmes, algo há muito tempo não conseguia fazer. "Tenho várias sugestões de amigos, filmes mais tranquilos, nada com temas pesados, nem cenas muito fortes, pois não curto. Assisto durante um período e depois faço algo para casa. Comecei a arrumar os armários, mudar os móveis de lugar, deixar a casa com uma decoração mais 'clean'", conta.

Sandra Demoner aproveita a quarentena para ver filmes Crédito: Divulgação