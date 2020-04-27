Coronavírus: presidente da Assembleia do ES diz estar curado

Segundo ele, a Covid-19 o deixou cansado e em alguns dias os sintomas pareceram mais fortes. O parlamentar disse que seguiu à risca as recomendações médicas de repouso, hidratação e alimentação balanceada.

"Confesso que por algumas vezes tive vontade de vir diariamente às redes sociais dizer como que eu tava, mas me senti cansado, os sintomas eram um tanto quanto fortes. Graças a Deus, recebi hoje de manhã os exames de que estou curado. A partir de hoje nós estamos voltando à rotina normal. Peço a todos que continuem usando suas máscaras e tomem os devidos cuidados para que a gente possa passar por essa pandemia pela melhor forma possível", afirmou o deputado, em vídeo.