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Covid-19

Coronavírus: presidente da Assembleia do ES diz estar curado

Erick Musso afirma que cumpriu as orientações médicas e pediu para que as pessoas não relaxem nos cuidados com a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 14:57

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 14:57

Erick Musso anulou o ato de nomeação do PM horas depois da publicação no Diário Oficial da Assembleia
Erick Musso : o parlamentar vai presidir a sessão desta terça-feira na Assembleia Crédito: Tati Beling
Presidente da Assembleia do ES diz estar curado
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (27) que está curado da Covid-19. Ele conta que começou a sentir os sintomas do novo coronavírus no último dia 8 e que no dia 12 recebeu o resultado do exame, positivo para a doença.
Segundo ele, a Covid-19 o deixou cansado e em alguns dias os sintomas pareceram mais fortes. O parlamentar disse que seguiu à risca as recomendações médicas de repouso, hidratação e alimentação balanceada.
"Confesso que por algumas vezes tive vontade de vir diariamente às redes sociais dizer como que eu tava, mas me senti cansado, os sintomas eram um tanto quanto fortes. Graças a Deus, recebi hoje de manhã os exames de que estou curado. A partir de hoje nós estamos voltando à rotina normal. Peço a todos que continuem usando suas máscaras e tomem os devidos cuidados para que a gente possa passar por essa pandemia pela melhor forma possível", afirmou o deputado, em vídeo.
Nesta terça-feira (28), Erick Musso irá presidir a sessão virtual da Assembleia. Na pauta estão vetos do Executivo, além de indicações e projetos de outros parlamentares. A sessão começa às 8h e será transmitida pela TV Assembleia e pelo canal da Casa no Youtube.

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