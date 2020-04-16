Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Deputado Lorenzo Pazolini testa positivo para coronavírus

Parlamentar do ES realizou o teste após ter sintomas como febre alta e dores no corpo. Ele se encontra em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 12:40

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 12:40

Lorenzo Pazolini. 19/01/2019
Após diagnóstico da Covid-19, Lorenzo Pazolini está em isolamento domiciliar Crédito: Arquivo/AG
O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) informou, na manhã desta quinta-feira (16), que testou positivo para a Covid-19. Ele é o segundo parlamentar diagnosticado com a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), também foi contaminado pelo vírus. 
Pazolini disse que realizou o teste após ter apresentado sintomas como febre alta e dor no corpo. Ele se encontra em isolamento domicilar.
"Estou bem clinicamente, acompanhado por médicos, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias, inclusive o isolamento social."

Veja Também

Presidente da Assembleia do ES testa positivo para Covid-19

Outros políticos capixabas também foram diagnosticados com Covid-19. Na última segunda-feira (13), o presidente da Assembleia, Erick Musso, informou que havia contraído o novo coronavírus. Nesta quarta-feira (15), o vereador Guto Lorenzoni (PP), da Serra, também disse ter sido diagnosticado com a doença. 
Além deles, o presidente do Partido Republicanos no Estado, Roberto Carneiro, informou estar com suspeita de coronavírus e ter feito um teste. Ele e Pazolini se encontraram no início de abril para firmar a filiação do deputado estadual ao PRB, do qual Erick Musso também faz parte.  Pazolini e Carneiro chegaram a divulgar uma foto juntos, no dia 3 de abril. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados