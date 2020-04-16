Deputado Lorenzo Pazolini testa positivo para coronavírus

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Olá, capixabas, tudo bem? Após ter manifestado alguns sintomas como febre, dor de garganta e dor no corpo, realizei o teste de Covid-19, que deu resultado positivo. Graças a Deus estou bem e em isolamento domiciliar, mas continuo trabalhando para vocês e por vocês, capixabas. Cuidem-se, protejam-se e, acima de tudo, tenham fé e esperança que tudo isso vai passar logo. Continuem contando comigo! Um forte abraço!