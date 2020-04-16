Deputado Lorenzo Pazolini testa positivo para coronavírus

O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) informou, na manhã desta quinta-feira (16), que testou positivo para a Covid-19. Ele é o segundo parlamentar diagnosticado com a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), também foi contaminado pelo vírus.
Pazolini disse que realizou o teste após ter apresentado sintomas como febre alta e dor no corpo. Ele se encontra em isolamento domicilar.
"Estou bem clinicamente, acompanhado por médicos, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias, inclusive o isolamento social."
Outros políticos capixabas também foram diagnosticados com Covid-19. Na última segunda-feira (13), o presidente da Assembleia, Erick Musso, informou que havia contraído o novo coronavírus. Nesta quarta-feira (15), o vereador Guto Lorenzoni (PP), da Serra, também disse ter sido diagnosticado com a doença.
Além deles, o presidente do Partido Republicanos no Estado, Roberto Carneiro, informou estar com suspeita de coronavírus e ter feito um teste. Ele e Pazolini se encontraram no início de abril para firmar a filiação do deputado estadual ao PRB, do qual Erick Musso também faz parte. Pazolini e Carneiro chegaram a divulgar uma foto juntos, no dia 3 de abril.