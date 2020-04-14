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Leonel Ximenes

Crise pode levar governo do ES a diminuir repasses para Justiça e Assembleia

Jornal “Valor” informa que corte no orçamento dos Poderes está no radar do governo Casagrande; Sefaz diz que vai esperar o comportamento da receita em abril

Públicado em 

14 abr 2020 às 19:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti
Secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti Crédito: Tati Beling/Assembleia Legislativa
A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus pode obrigar o governo do Estado a propor uma nova lei orçamentária para este ano, para se adequar à nova realidade de queda das receitas.
Em uma reportagem publicada na edição de hoje (14), o jornal “Valor” informa que com a reformulação do orçamento de 2020, o repasse de recursos aos Poderes Legislativo e Judiciário seria diminuído em vários Estados do país, mas o secretário da Fazenda do ES, Rogelio Pegoretti, em conversa com a coluna, diz que ainda é prematuro anunciar um eventual corte.
“Temos que esperar o fechamento da receita em abril, que é o primeiro mês inteiro com parte do comércio fechado. Com esse dado, é possível projetar a arrecadação até o final do ano. Ainda é cedo”, pondera.

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O jornal, entretanto, afirma que em alguns Estados, como o Espírito Santo, que tem mais fôlego fiscal, a diminuição de repasses de recursos aos dois Poderes está no radar. O “Valor” diz que essa discussão  está mais adiantada em Pernambuco e Rio Grande do Norte e poderia ser adotada também no Rio Grande do Sul, Estado que já vivia em dificuldades financeiras bem antes da Covid-19.
O titular da Sefaz destaca que os fatos estão acontecendo de uma forma muito rápida e novas notícias vão surgindo a cada momento. “A Câmara dos Deputados, por exemplo, acaba de aprovar um seguro-receita para os Estados, por um período de seis meses, mas o Senado ainda terá que se pronunciar sobre esse projeto. Por isso, é preciso aguardar para o governo tomar uma decisão.”
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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