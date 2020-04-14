Crise pode levar governo do ES a diminuir repasses para Justiça e Assembleia

“Temos que esperar o fechamento da receita em abril, que é o primeiro mês inteiro com parte do comércio fechado. Com esse dado, é possível projetar a arrecadação até o final do ano. Ainda é cedo”, pondera.

O titular da Sefaz destaca que os fatos estão acontecendo de uma forma muito rápida e novas notícias vão surgindo a cada momento. “A Câmara dos Deputados, por exemplo, acaba de aprovar um seguro-receita para os Estados, por um período de seis meses, mas o Senado ainda terá que se pronunciar sobre esse projeto. Por isso, é preciso aguardar para o governo tomar uma decisão.”