Assembleia do ES aprova Orçamento 11,45% maior para o Estado em 2020

Sessão na Assembleia Legislativa do ES Crédito: Tati Beling/Ales

Do orçamento de quase R$ 20 bilhões para o próximo ano, houve uma projeção de aumento da arrecadação de aproximadamente R$ 2 bilhões. Com isso, o previsto para o Orçamento ficou 11,45% maior em relação ao de 2019, quando foram R$ 17,7 bilhões.

A votação foi conduzida pessoalmente pelo presidente Erick Musso (Republicanos), e de forma muito célere, o que representou um sinal de pacificação com o governo após a turbulência política instalada nas últimas três semanas, com a realização da eleição antecipada da Mesa Diretora da Assembleia.

PREVIDÊNCIA TERÁ APORTE DE R$ 2,3 BILHÕES

Mesmo com o aumento previsto de arrecadação com a reforma no sistema , a Previdência estadual ainda vai consumir parte considerável das receitas do Estado. Para 2020, está previsto o aporte de R$ 2,3 bilhões para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) para repor o déficit da aposentadoria.

Your browser does not support the audio element. Assembleia do ES aprova Orçamento 11,45 Por cento maior para o Estado em 2020

Investimentos com recursos próprios serão de R$ 720 milhões. Considerando outras fontes de recursos, o valor chega a R$ 1,6 bilhão. O projeto agora segue para sanção do governado Renato Casagrande (PSB).

Majeski, um dos deputados que votaram contra o orçamento, justificou que sua posição se deve ao fato de o governo contabilizar, nos 25% obrigatórios para os gastos com educação, os gastos com professores inativos. O tema está judicializado no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, nos últimos anos, as perdas superam R$ 4 bilhões.

"Enquanto houver essa institucionalidade, vou votar contra. Fiz representação à Procuradoria-Geral da República para corrigir esta questão e para que o Estado de fato passe a investir 25% em educação, como prevê a Constituição", disse.

NOVIDADE

De acordo com o deputado Euclério Sampaio, relator do projeto, uma importante alteração no orçamento foi a criação do Fundo Estadual de apoio ao desenvolvimento municipal, a pedido do próprio governo. Este fundo tem a finalidade de apoiar investimentos nos municípios em infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, meio ambiente, entre outros.

Ele avaliou que a tramitação ocorreu dentro do esperado. "Quando a gente faz a votação na Comissão de Finanças, a gente ouve todo mundo. Algumas emendas fica difícil de atender. Algumas era para modificar o orçamento quase todo, e a gente entende que é prerrogativa do Executivo. Então já estava tudo muito bem discutido". O valor das emendas, que costuma ser motivo de polêmica, ficou em R$ 1 milhão por deputado, como propôs o Executivo. "O governo tem cumprido as emendas. O governo passado tinha valor maior, mas não cumpria. Então preferimos manter o valor", explicou Euclério.