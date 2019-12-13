Salário de servidores do ES com reajuste de 3,5% cai na conta antes do Natal

Governador Renato Casagrande oficializou o reajuste aos servidores estaduais Crédito: Hélio Filho/Secom

No caso dos servidores do governo do Estado, o impacto anual será de R$ 198,3 milhões no gasto com pessoal e vai beneficiar 92.997 servidores. O reajuste também vale para o décimo terceiro salário. Em dezembro, também será pago o décimo terceiro salário integral dos servidores que fazem aniversário neste mês e o valor proporcional àqueles que ingressaram no decorrer de 2019. De acordo com o governo, o percentual considerou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme a projeção da inflação de janeiro a dezembro de 2019, do boletim Focus, do Banco Central, publicado no último dia 25.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não enviou projeto de reajuste para os servidores do órgão, pois estava impedido por lei de conceder reajuste aos servidores pelo fim do mandato do presidente da Corte, Sérgio Gama. Nesta quinta-feira (12), o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa assumiu o comando do Tribunal

Ao todo, o impacto financeiro do reajuste para todos os Poderes será de R$ 213,3 milhões por ano. Para o Tribunal de Contas, o gasto aumentará em R$ 3,81 milhões para 2020, enquanto para o Ministério Público Estadual será de R$ 5,82 milhões, de acordo com os cálculos apontados nas justificativas dos projetos. Já para a Assembleia Legislativa, o custo do aumento dos servidores da Casa será de R$ 5,4 milhões anuais. Os reajustes para o governador, vice e secretários, que também vão afetar outras categorias, é de R$ 685 mil ao ano, e já estão contabilizados na previsão global do governo para o Executivo, de R$ 198,3 milhões anuais.