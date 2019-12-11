Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Judiciário

Samuel Meira Brasil Júnior toma posse como presidente do TRE-ES

Magistrado será o responsável por conduzir a Corte Eleitoral no Estado em 2020 e 2021, o que inclui a realização das eleições municipais do próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 20:41

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 20:41

O desembargador Samuel Meira Brasil Junior em sua posse como presidente do TRE-ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O desembargador Samuel Meira Brasil Júnior foi empossado como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), nesta quarta-feira (11), prometendo agir com rigor no caso de fake news nas campanhas eleitorais de 2020, pleitos municipais para as prefeituras e Câmaras de Vereadores. Ele conduzirá a Corte entre 2020 e 2021, sucedendo o desembargador Annibal de Rezende Lima. Também tomou posse o desembargador Carlos Simões Fonseca como vice-presidente.
Meira Brasil, que possui mestrado em Inteligência Artificial, mencionou os desafios trazidos pelas tecnologias ao processo eleitoral, principalmente neste tipo de eleições, as municipais, que já tem dificuldades naturais.

Veja Também

Tribunal de Contas quer remanejar cargos e suspender concursos por 3 anos

Rodrigo Chamoun toma posse como presidente no Tribunal de Contas do ES

"Além das dificuldades naturais que esse pleito oferece, é preciso observar os desafios que surgiram. Os dados das fake news são tão devastadores, principalmente em matéria eleitoral, já que o Código Eleitoral até foi alterado para incluir o crime de denunciação caluniosa. O TRE irá agir com rigor no caso de fake news. Para complicar, há os avanços da inteligência artificial, com a manipulação de dados, que é impressionante, fascinante, mas preocupante", declarou em seu discurso de posse.

Posse do desembargador Samuel Meira Brasil Jr como presidente do TRE-ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados