Samuel Meira Brasil Júnior toma posse como presidente do TRE-ES

O desembargador Samuel Meira Brasil Júnior foi empossado como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), nesta quarta-feira (11), prometendo agir com rigor no caso de fake news nas campanhas eleitorais de 2020, pleitos municipais para as prefeituras e Câmaras de Vereadores. Ele conduzirá a Corte entre 2020 e 2021, sucedendo o desembargador Annibal de Rezende Lima. Também tomou posse o desembargador Carlos Simões Fonseca como vice-presidente.
Meira Brasil, que possui mestrado em Inteligência Artificial, mencionou os desafios trazidos pelas tecnologias ao processo eleitoral, principalmente neste tipo de eleições, as municipais, que já tem dificuldades naturais.
"Além das dificuldades naturais que esse pleito oferece, é preciso observar os desafios que surgiram. Os dados das fake news são tão devastadores, principalmente em matéria eleitoral, já que o Código Eleitoral até foi alterado para incluir o crime de denunciação caluniosa. O TRE irá agir com rigor no caso de fake news. Para complicar, há os avanços da inteligência artificial, com a manipulação de dados, que é impressionante, fascinante, mas preocupante", declarou em seu discurso de posse.