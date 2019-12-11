Samuel Meira Brasil Júnior toma posse como presidente do TRE-ES

Meira Brasil, que possui mestrado em Inteligência Artificial, mencionou os desafios trazidos pelas tecnologias ao processo eleitoral, principalmente neste tipo de eleições, as municipais, que já tem dificuldades naturais.

"Além das dificuldades naturais que esse pleito oferece, é preciso observar os desafios que surgiram. Os dados das fake news são tão devastadores, principalmente em matéria eleitoral, já que o Código Eleitoral até foi alterado para incluir o crime de denunciação caluniosa. O TRE irá agir com rigor no caso de fake news. Para complicar, há os avanços da inteligência artificial, com a manipulação de dados, que é impressionante, fascinante, mas preocupante", declarou em seu discurso de posse.