Rodrigo Chamoun toma posse como presidente no Tribunal de Contas do ES

O conselheiro Rodrigo Chamoun tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), na tarde desta segunda-feira (2), para os próximos dois anos, de 2020 e 2021. Chamoun é conselheiro desde 2012, e já presidiu a Assembleia Legislativa, quando era deputado estadual, entre 2011 e 2012. A escolha dele para a função seguiu a tradição do rodízio por ordem de antiguidade no tribunal.
O novo corpo diretivo da Corte terá ainda os conselheiros Domingos Taufner como vice-presidente, Rodrigo Coelho do Carmo como corregedor e Carlos Ranna como ouvidor. A eleição ocorreu na sessão ordinária de 29 de outubro. A nova gestão entra em exercício a partir de janeiro de 2020.
No discurso de posse, Chamoun elencou três focos estratégicos para sua gestão. O primeiro deles é o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). "Vamos assegurar que prefeituras, câmaras, poderes e instituições mantenham as contas equilibradas. O segundo foco é avaliar a legitimidade, eficiência e efetividade das políticas públicas sociais, especialmente aquelas ligadas às áreas de saúde e educação. Por fim, assegurar a eficiência das aquisições governamentais (bens, obras e serviços)".