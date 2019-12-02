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Novo comando

Rodrigo Chamoun toma posse como presidente no Tribunal de Contas do ES

O conselheiro estará à frente do Tribunal de Contas nos próximos dois anos, de 2020 a 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 20:49

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 20:49

O conselheiro Rodrigo Chamoun toma posse como presidente do Tribunal de Contas nesta segunda-feira (02) Crédito: Natalia Devens
O conselheiro Rodrigo Chamoun tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), na tarde desta segunda-feira (2), para os próximos dois anos, de 2020 e 2021. Chamoun é conselheiro desde 2012, e já presidiu a Assembleia Legislativa, quando era deputado estadual, entre 2011 e 2012. A escolha dele para a função seguiu a tradição do rodízio por ordem de antiguidade no tribunal.

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O novo corpo diretivo da Corte terá ainda os conselheiros Domingos Taufner como vice-presidente, Rodrigo Coelho do Carmo como corregedor e Carlos Ranna como ouvidor. A eleição ocorreu na sessão ordinária de 29 de outubro. A nova gestão entra em exercício a partir de janeiro de 2020.
No discurso de posse, Chamoun elencou três focos estratégicos para sua gestão. O primeiro deles é o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). "Vamos assegurar que prefeituras, câmaras, poderes e instituições mantenham as contas equilibradas. O segundo foco é avaliar a legitimidade, eficiência e efetividade das políticas públicas sociais, especialmente aquelas ligadas às áreas de saúde e educação. Por fim, assegurar a eficiência das aquisições governamentais (bens, obras e serviços)".

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