Rodrigo Chamoun toma posse como presidente no Tribunal de Contas do ES

No discurso de posse, Chamoun elencou três focos estratégicos para sua gestão. O primeiro deles é o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). "Vamos assegurar que prefeituras, câmaras, poderes e instituições mantenham as contas equilibradas. O segundo foco é avaliar a legitimidade, eficiência e efetividade das políticas públicas sociais, especialmente aquelas ligadas às áreas de saúde e educação. Por fim, assegurar a eficiência das aquisições governamentais (bens, obras e serviços)".