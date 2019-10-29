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Troca de comando

Rodrigo Chamoun é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

A posse do conselheiro para o comando da Corte de Contas deverá ocorrer até 16 de dezembro. O início da gestão é a partir de janeiro de 2020. Ele sucederá Sérgio Aboudib

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 16:35
O conselheiro Rodrigo Chamoun foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) Crédito: Divulgação/Tribunal de Contas
O conselheiro Rodrigo Chamoun foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), por unanimidade, na sessão desta terça-feira (29). Chamoun sucederá o atual presidente, Sérgio Aboudib, pelos próximos dois anos.
Também foram eleitos para o cargo de vice-presidente o conselheiro Domingos Taufner, para o cargo de corregedor, Rodrigo Coelho, e como ouvidor, Carlos Ranna.

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A escolha de Chamoun se deu devido a dois fatores. Primeiro, seguindo uma tradição, foi observado um rodízio por ordem de antiguidade no tribunal. Por essa ordem, após Aboudib, Chamoun é o conselheiro mais antigo no cargo. Além disso, ele conseguiu reunir os apoios necessários entre os pares.
A posse de Chamoun ainda será marcada e deverá ocorrer até 16 de dezembro. O início da gestão é a partir de janeiro de 2020.
Plenário do TCES durante a posse Crédito: Divulgação/Tribunal de Contas

INSTITUIÇÕES

Em discurso após a eleição, Chamoun ressaltou a importância do fortalecimento das instituições diante de um cenário de crises fiscal, ambientais e humanitárias. "Teremos três focos estratégicos: assegurar que prefeituras, Câmaras, Poderes e instituições mantenham as contas equilibradas; avaliar a legitimidade, a eficiência e a efetividade das políticas públicas sociais, especialmente ligadas à saúde e à educação; e assegurar a eficiência das aquisições governamentais, de bens, obras e serviços", afirmou.
O presidente eleito também solicitou a Aboudib a criação de uma comissão especial para realizar os trabalhos de transição entre a atual gestão e a próxima, o que foi autorizado pelo atual presidente.

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