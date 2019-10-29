Rodrigo Chamoun é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

O conselheiro Rodrigo Chamoun foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) Crédito: Divulgação/Tribunal de Contas

O conselheiro Rodrigo Chamoun foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), por unanimidade, na sessão desta terça-feira (29). Chamoun sucederá o atual presidente, Sérgio Aboudib, pelos próximos dois anos.

Também foram eleitos para o cargo de vice-presidente o conselheiro Domingos Taufner, para o cargo de corregedor, Rodrigo Coelho, e como ouvidor, Carlos Ranna.

A escolha de Chamoun se deu devido a dois fatores. Primeiro, seguindo uma tradição, foi observado um rodízio por ordem de antiguidade no tribunal. Por essa ordem, após Aboudib, Chamoun é o conselheiro mais antigo no cargo. Além disso, ele conseguiu reunir os apoios necessários entre os pares.

A posse de Chamoun ainda será marcada e deverá ocorrer até 16 de dezembro. O início da gestão é a partir de janeiro de 2020.

Plenário do TCES durante a posse Crédito: Divulgação/Tribunal de Contas

INSTITUIÇÕES

Em discurso após a eleição, Chamoun ressaltou a importância do fortalecimento das instituições diante de um cenário de crises fiscal, ambientais e humanitárias. "Teremos três focos estratégicos: assegurar que prefeituras, Câmaras, Poderes e instituições mantenham as contas equilibradas; avaliar a legitimidade, a eficiência e a efetividade das políticas públicas sociais, especialmente ligadas à saúde e à educação; e assegurar a eficiência das aquisições governamentais, de bens, obras e serviços", afirmou.