Casagrande libera R$ 4,5 milhões para aposentadorias do TCES

Tribunal de Contas receberá verba extra por meio de crédito suplementar Crédito: Vitor Jubini

Tribunal de Contas do Estado (TCES) no valor de R$ 5,1 milhões. A maior parte da verba, R$ 4,5 milhões, será usada para as obrigações patronais previdenciárias. Os outros R$ 669 mil vão capacitação dos funcionários e serviços de terceiros. O governador Renato Casagrande (PSB) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (23) decreto por meio do qual abre crédito suplementar para ono valor de R$ 5,1 milhões. A maior parte da verba, R$ 4,5 milhões, será usada para as obrigações patronais previdenciárias. Os outros R$ 669 mil vão capacitação dos funcionários e serviços de terceiros.

À exceção de R$ 669 mil que serão remanejados de outras especificações do orçamento do TCES, a origem do montante é do superávit financeiro apurado em 2018. O aval do governo para o remanejamento é necessário, mesmo quando o recurso já é do órgão.

Com o sinal verde para mudar a destinação de recursos do TCES, Renato Casagrande autorizou extras significativos para todos os Poderes e órgãos nas última semanas.

Nesta segunda, também houve liberações para a Defensoria Pública, no valor de R$ 4,6 milhões, e para a Procuradoria-Geral do Estado, em R$ 5,9 milhões. No caso do primeiro, o valor sai em parte do superávit do ano passado e em parte de anulação de dotação orçamentária destinada a outros fins. Será usado para gastos com material permanente, diárias, passagens e outras despesas.

O crédito suplementar da Procuradoria sai do superávit de 2018 e vai especificamente para "serviços de tecnologia da informação e comunicação".

OS MOTIVOS

Em nota, o TCES informou que a suplementação é para "pagamento da folha previdenciária complementar dos inativos e pensionistas" e acrescentou que "tem empreendido esforços para alocar 100% desses recursos no orçamento da Corte de Contas, tendo em vista o aporte necessário ao IPAJM".

Já a Defensoria Pública pontuou que houve apenas um remanejamento. "Não houve entrada de dinheiro extra no orçamento. O que houve foi um remanejamento da despesa para despesas contínuas, como pagamento de estagiários, terceirizados, exames de DNA e aluguéis. Não se trata de dinheiro extra, mas da anulação de algumas despesas com pessoal, para cobrir os gastos mencionados anteriormente".