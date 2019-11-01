Com reajuste, servidores do ES não terão abono em 2019

"Tive que escolher entre reajuste e o abono. O reajuste é muito mais estruturante para o servidor. Se você aplicar esse reajuste todos os meses, incluindo o 13°, dá um valor muito superior ao abono", afirmou.

O reajuste no salário do servidor estadual começa a valer a partir de dezembro e será feito com base na inflação oficial, que hoje está em 3,29%. O percentual, no entanto, não está fechado e pode ser alterado para mais ou para menos. Isso porque vai depender de quanto estiver o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)  índice oficial de inflação  no final de novembro, quando será fechada a folha de pagamento dos servidores.