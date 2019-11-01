Com reajuste, servidores do ES não terão abono em 2019

Com a decisão do governador Renato Casagrande (PSB) de conceder o reajuste no salário do servidor em dezembro, o funcionário público do Estado não terá abono em 2019. O governador afirmou para A Gazeta, nesta sexta-feira (1º), que teve que tomar uma decisão entre dar o reajuste ou conceder o abono.
"Tive que escolher entre reajuste e o abono. O reajuste é muito mais estruturante para o servidor. Se você aplicar esse reajuste todos os meses, incluindo o 13°, dá um valor muito superior ao abono", afirmou.
Casagrande já tinha informado, ao responder uma seguidora nas redes sociais, que não daria o abono citando como justificativa a "situação fiscal". Depois, voltou atrás e disse que a decisão ainda não tinha sido tomada.
REAJUSTE
O reajuste no salário do servidor estadual começa a valer a partir de dezembro e será feito com base na inflação oficial, que hoje está em 3,29%. O percentual, no entanto, não está fechado e pode ser alterado para mais ou para menos. Isso porque vai depender de quanto estiver o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) índice oficial de inflação no final de novembro, quando será fechada a folha de pagamento dos servidores.
Segundo o governo do Estado, o aumento vai trazer um impacto de R$ 27 milhões por mês aos cofres públicos. Se os outros Poderes também concederem o mesmo reajuste, esse impacto será de R$ 33 milhões.