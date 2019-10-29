Nas redes sociais, Casagrande diz que não dará abono aos professores do ES

O governador Renato Casagrande (PSB) informou, em suas redes sociais, que o Estado não concederá abono para professores neste ano. A justificativa para o não pagamento do benefício é o arrocho fiscal.
A informação foi publicada no Facebook de Casagrande, nesta segunda-feira (28), em uma postagem na qual ele parabenizava os servidores públicos por seu dia. Ao responder a pergunta de uma de suas seguidoras, que questionou se haveria pagamento do abono salarial aos educadores, o perfil do governador respondeu: "Não. Não teremos abono. A situação fiscal não permitirá".
O questionamento foi específico para professores e não ficou claro na resposta do governador do Estado se a medida se estenderá para outras categorias do serviço público estadual.
De todo modo, o governador garantiu que outras melhorias para a categoria estão sendo providenciadas. "Mas, esteja certa de que todas as formas de diálogo e melhorias nas condições de trabalho serão exercidas. E, no que puder, melhores condições também de salário", disse.
"CALMA"
No entanto, questionado sobre o fato nesta terça-feira (29) durante a visita do ministro da Justiça, Sergio Moro, o governador afirmou que ainda não houve debate sobre o assunto. "Vamos conversar com calma", ponderou. A Gazeta demandou o governo estadual para saber se a negativa do abono está confirmada para todos os servidores do Executivo estadual. As respostas ainda não foram encaminhadas à reportagem.
Em 2018, no último ano da gestão do ex-governador Paulo Hartung, o abono de fim de ano para 90 mil servidores estaduais foi de R$ 1,5 mil, representando um impacto de R$ 135 milhões no Estado. Já em 2017, o benefício foi de R$ 1 mil para cada um.
Os últimos anos em que não houve concessão de abono salarial em razão de dificuldades de caixa foram 2015 e 2016, também no governo Hartung. No último ano do primeiro governo Casagrande, em 2014, o valor do abono para os servidores foi de R$ 700.