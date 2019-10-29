Nas redes sociais, Casagrande diz que não dará abono aos professores do ES

Em resposta a uma seguidora, Casagrande afirma que não haverá abono para professores Crédito: Reprodução/Facebook

O governador Renato Casagrande (PSB) informou, em suas redes sociais, que o Estado não concederá abono para professores neste ano. A justificativa para o não pagamento do benefício é o arrocho fiscal.

A informação foi publicada no Facebook de Casagrande, nesta segunda-feira (28), em uma postagem na qual ele parabenizava os servidores públicos por seu dia. Ao responder a pergunta de uma de suas seguidoras, que questionou se haveria pagamento do abono salarial aos educadores, o perfil do governador respondeu: "Não. Não teremos abono. A situação fiscal não permitirá".

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O questionamento foi específico para professores e não ficou claro na resposta do governador do Estado se a medida se estenderá para outras categorias do serviço público estadual.

De todo modo, o governador garantiu que outras melhorias para a categoria estão sendo providenciadas. "Mas, esteja certa de que todas as formas de diálogo e melhorias nas condições de trabalho serão exercidas. E, no que puder, melhores condições também de salário", disse.

"CALMA"

No entanto, questionado sobre o fato nesta terça-feira (29) durante a visita do ministro da Justiça, Sergio Moro , o governador afirmou que ainda não houve debate sobre o assunto. "Vamos conversar com calma", ponderou. A Gazeta demandou o governo estadual para saber se a negativa do abono está confirmada para todos os servidores do Executivo estadual. As respostas ainda não foram encaminhadas à reportagem.