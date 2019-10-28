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Reforma administrativa

Novos servidores podem ficar sem estabilidade e ter salários menores

Projeto de mudança no serviço público deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 12:08
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O governo federal quer mudar regra do estágio probatório, criar uma espécie de trainee do serviço público, reduzir os salários de entrada e incluir dinâmica de grupo no processo de seleção. Esses são alguns pontos que podem estar inseridos na reforma administrativa, que está sendo elaborada pela equipe do ministro da EconomiaPaulo Guedes.
A expectativa é de que o pacote de medidas seja enviado ao Congresso Nacional nesta semana.  A proposta é vista como o próximo passo do governo após a aprovação da reforma da Previdência.
A ideia da União é rever as regras do estágio probatório, que tem a duração de três anos e funciona como um período de experiência para o novo servidor público. A equipe econômica avalia que o programa não cumpre a função demitir os servidores com baixo desempenho durante esse processo.
O doutor em Direito do Estado Anderson Pedra afirma que o estágio probatório existe na teoria, mas o funcionário não é avaliado se tem ou não aptidão para permanecer no cargo. Essa avaliação de desempenho já existe, mas não é colocada em prática. Durante o estágio probatório, esse servidor ainda não tem estabilidade, por isso a importância de adotar critérios de avaliação criteriosos. Conforme o resultado, ele deveria conseguir a estabilidade ou ser exonerado, explica Pedra.
Pelas regras atuais, o servidor deve ser avaliado de acordo com os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Pedra lembra que as regras foram estabelecidas em uma emenda constitucional de 1998.

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PROCESSO SELETIVO

Outro ponto estudado pela equipe do Ministério da Economia é a forma de seleção no serviço público. A ideia é que o processo de seleção seja mais amplo do que as provas em papel. A proposta do governo de Jair Bolsonaro é de modernizar as contratações com a realização de dinâmica de grupo e entrevistas.
O modelo funcionaria, primeiramente, apenas para a seleção de cargos mais altos. Aos poucos, o governo pretende que todo o serviço público passe por essa mudança.
O Ministério da Economia já adotou esse modelo no processo seletivo para diretor do Departamento de Governança de Dados e Informações, que é um cargo comissionado e tem remuneração de R$ 13,6 mil. A seleção ainda está em curso. Apesar da seleção mais rigorosa esteja prevista para cargos mais altos na reforma administrativa, a meta do governo é que todo o serviço público passe por mudanças.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, acredita que adotar etapas de dinâmica de grupo não vai funcionar para ingresso no serviço público. Essa etapa é muito subjetiva e com certeza vai gerar uma série de questionamentos judiciais, analisa.
A proposta do governo federal também inclui os critérios de promoção no serviço público. Segundo Pedra, essa progressão na carreira não seria mais por antiguidade e sim por merecimento.
Vai evoluir na carreira apenas aquele servidor com bom desempenho. No modelo de hoje, os planos de cargos e salários estabelecem uma progressão conforme os anos dedicados ao serviço público. Vejo com bons olhos essa promoção, desde que sejam adotados critérios técnicos e não políticos, destaca Pedra.

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INTERESSE

Para a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, a implementação de uma reforma administrativa não vai interferir no interesse de candidatos em ingressarem no serviço público.
Acredito que a reforma administrativa não vai diminuir o interesse das pessoas ingressarem no serviço público. O concurseiro que deseja trabalhar e seguir carreira já tem em mente o princípio da eficiência. Esse aluno vai continuar estudando. Há muito tempo não tem mais espaço para aquele servidor que quer trabalhar pouco. Hoje é exigido cumprir horário, trabalhar com metas, entre outros pontos.
Ivone lembra que durante o governo de Fernando Henrique Cardoso também foi feita uma reforma administrativa. Os servidores tinham benefícios que hoje não existem mais como licença prêmio de três meses a cada cinco anos de serviço. Isso acabou e ninguém deixou de fazer concurso. Na época, ele também tentou retirar a estabilidade do servidor, mas não conseguiu", lembra.
Durante  visita à China nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro  afirmou que a reforma administrativa pode retirar a garantia de estabilidade dos novos servidores públicos.  No entanto, ele assegurou que não vai mexer nas regras dos atuais funcionários.
A reforma administrativa está bastante avançada. Não haverá quebra de estabilidade para os atuais servidores. Quem entrar a partir da promulgação da PEC (proposta de emenda à Constituição) aí pode não haver estabilidade, disse o presidente em Pequim. 

PRINCIPAIS MUDANÇAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA

Redução de cargo

A equipe do Ministério da Economia estuda uma outra forma de seleção no serviço público. A ideia é que o processo de seleção seja mais amplo do que as provas em papel. A proposta é de modernizar as contratações com a realização de dinâmica de grupo e entrevistas. O modelo funcionaria, primeiramente, apenas para a seleção de cargos mais altos. A proposta é de que, posteriormente, todo serviço público passe por essa mudança. O Ministério da Economia já adotou esse modelo no processo seletivo para diretor do Departamento de Governança de Dados e Informações, que é um cargo comissionado e tem remuneração de R$ 13,6 mil. A seleção ainda está em curso.
O novo servidor permanece nessa condição por um período de três anos. Ao terminar esse prazo ele pode ser demitido em caso de baixo desempenho. A equipe econômica avalia que o programa não cumpre a sua função de filtrar funcionários. O servidor recém-contratado pode ser demitido caso seja mal avaliado de acordo com os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
Os novos servidores deverão atuar como trainees por dois anos, para depois serem efetivados, conforme o desempenho. O nome dado para o cargo de ingresso ainda será definido. A regra deve valer também para juízes e promotores.
O texto da reforma administrativa prevê a redução do salário inicial dos servidores e a extinção da progressão automática por tempo de serviço.
A equipe econômica analisa chamar um dos cargos de servidor temporário. O nome da função foi inspirada em um modelo que já existe no Exército Brasileiro. O militar temporário não segue a carreira e pode permanecer na posição por até oito anos.
Deve ser baseado no que já é praticado no Exército. O militar temporário não segue a carreira e pode ficar no cargo por até oito anos.
A retirada da estabilidade, de acordo com a análise, deve ser para funções operacionais mais simples. Dentre os cargos, estariam secretárias, responsáveis por serviços de recursos humanos, assistente de tecnologia da informação e equipe de limpeza. Eles poderiam ser demitidos sem justa causa, obedecendo dois critérios: caso de restrição orçamentária da União ou se a função deixar de ser desempenhada pelo Estado. O servidor público que já tem estabilidade e os trabalhadores que ingressarem no serviço público federal não poderiam ser demitidos sem justa causa.  Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reforma administrativa que será encaminhada ao Congresso nos próximos dias poderá retirar a garantia de estabilidade dos novos servidores públicos. A mudança não vale para os atuais.
Deve fazer parte ainda do texto a possibilidade dos servidores, novos ou antigos, terem horários e salários reduzidos, proporcionalmente, em caso de crise fiscal.
Faz parte da reforma administrativa a redução do número de carreiras do Executivo (de 117 para no máximo 30).

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