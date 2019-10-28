Novos servidores podem ficar sem estabilidade e ter salários menores

Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Paulo Guedes. O governo federal quer mudar regra do estágio probatório, criar uma espécie de trainee do serviço público, reduzir os salários de entrada e incluir dinâmica de grupo no processo de seleção. Esses são alguns pontos que podem estar inseridos na reforma administrativa, que está sendo elaborada pela equipe do ministro da Economia

A expectativa é de que o pacote de medidas seja enviado ao Congresso Nacional nesta semana. A proposta é vista como o próximo passo do governo após a aprovação da reforma da Previdência

A ideia da União é rever as regras do estágio probatório, que tem a duração de três anos e funciona como um período de experiência para o novo servidor público. A equipe econômica avalia que o programa não cumpre a função demitir os servidores com baixo desempenho durante esse processo.

O doutor em Direito do Estado Anderson Pedra afirma que o estágio probatório existe na teoria, mas o funcionário não é avaliado se tem ou não aptidão para permanecer no cargo. Essa avaliação de desempenho já existe, mas não é colocada em prática. Durante o estágio probatório, esse servidor ainda não tem estabilidade, por isso a importância de adotar critérios de avaliação criteriosos. Conforme o resultado, ele deveria conseguir a estabilidade ou ser exonerado, explica Pedra.

Pelas regras atuais, o servidor deve ser avaliado de acordo com os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Pedra lembra que as regras foram estabelecidas em uma emenda constitucional de 1998.

PROCESSO SELETIVO

Outro ponto estudado pela equipe do Ministério da Economia é a forma de seleção no serviço público. A ideia é que o processo de seleção seja mais amplo do que as provas em papel. A proposta do governo de Jair Bolsonaro é de modernizar as contratações com a realização de dinâmica de grupo e entrevistas.

O modelo funcionaria, primeiramente, apenas para a seleção de cargos mais altos. Aos poucos, o governo pretende que todo o serviço público passe por essa mudança.

O Ministério da Economia já adotou esse modelo no processo seletivo para diretor do Departamento de Governança de Dados e Informações, que é um cargo comissionado e tem remuneração de R$ 13,6 mil. A seleção ainda está em curso. Apesar da seleção mais rigorosa esteja prevista para cargos mais altos na reforma administrativa, a meta do governo é que todo o serviço público passe por mudanças.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, acredita que adotar etapas de dinâmica de grupo não vai funcionar para ingresso no serviço público. Essa etapa é muito subjetiva e com certeza vai gerar uma série de questionamentos judiciais, analisa.

A proposta do governo federal também inclui os critérios de promoção no serviço público. Segundo Pedra, essa progressão na carreira não seria mais por antiguidade e sim por merecimento.

Vai evoluir na carreira apenas aquele servidor com bom desempenho. No modelo de hoje, os planos de cargos e salários estabelecem uma progressão conforme os anos dedicados ao serviço público. Vejo com bons olhos essa promoção, desde que sejam adotados critérios técnicos e não políticos, destaca Pedra.

INTERESSE

Para a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, a implementação de uma reforma administrativa não vai interferir no interesse de candidatos em ingressarem no serviço público.

Acredito que a reforma administrativa não vai diminuir o interesse das pessoas ingressarem no serviço público. O concurseiro que deseja trabalhar e seguir carreira já tem em mente o princípio da eficiência. Esse aluno vai continuar estudando. Há muito tempo não tem mais espaço para aquele servidor que quer trabalhar pouco. Hoje é exigido cumprir horário, trabalhar com metas, entre outros pontos.

Ivone lembra que durante o governo de Fernando Henrique Cardoso também foi feita uma reforma administrativa. Os servidores tinham benefícios que hoje não existem mais como licença prêmio de três meses a cada cinco anos de serviço. Isso acabou e ninguém deixou de fazer concurso. Na época, ele também tentou retirar a estabilidade do servidor, mas não conseguiu", lembra.

Durante visita à China nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reforma administrativa pode retirar a garantia de estabilidade dos novos servidores públicos. No entanto, ele assegurou que não vai mexer nas regras dos atuais funcionários.

A reforma administrativa está bastante avançada. Não haverá quebra de estabilidade para os atuais servidores. Quem entrar a partir da promulgação da PEC (proposta de emenda à Constituição) aí pode não haver estabilidade, disse o presidente em Pequim.

PRINCIPAIS MUDANÇAS DA REFORMA ADMINISTRATIVA