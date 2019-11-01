Casagrande anuncia reajuste para servidores estaduais
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta sexta-feira (1º), um reajuste para os servidores estaduais. O aumento é válido a partir de dezembro e será feito com base na inflação oficial, que hoje está em 3,29%. O percentual, no entanto, não está fechado e pode ser alterado para mais ou para menos. Isso porque vai depender de quanto estiver o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) índice oficial de inflação no final de novembro, quando será fechada a folha de pagamento dos servidores.
Em agosto, o governador já tinha antecipado para A Gazeta que o servidor público teria um reajuste, mas em 2020. Casagrande disse que ainda estava analisando o desempenho da economia nacional para cravar o percentual, mas que todas as categorias terão o salário reajustado no próximo ano.
O último reajuste no salário dos servidores estaduais ocorreu em abril de 2018, de 5%, o único aumento dado durante o último mandato de Paulo Hartung (sem partido). O impacto, anunciado na época pelo então secretário da Fazenda, Bruno Funchal, foi de R$ 269 milhões por ano aos cofres do Estado.
JAQUELINE MORAES VAI ASSUMIR COMANDO DO GOVERNO NA SEGUNDA
Pouco antes do anúncio do reajuste, Casagrande comunicou que a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) toma posse do governo do Estado na próxima segunda-feira (4), em sua substituição.
O governador disse que fará uma viagem a Portugal, de segunda a sexta-feira (8) da próxima semana, junto a empresários capixabas, para participar de atividades e conhecer experiências do país europeu na área de tecnologia de inovação.
Será a segunda vez que a vice-governadora assumirá o cargo. A primeira foi de 20 a 27 de setembro, quando Casagrande fez uma viagem à Itália. Jaqueline é a primeira mulher a assumir o cargo de governadora do Espírito Santo ao menos desde a Proclamação da República, em 1889, há 130 anos.