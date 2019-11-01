Tribunal de Justiça: Judiciário já descartou abono Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em nota, a Assembleia Legislativa informou que "o assunto reajuste não foi debatido". Ponderou, entretanto, que estuda conceber um abono aos funcionários.

Your browser does not support the audio element. Judiciário e Legislativo estudam reajuste para servidores no ES

No Judiciário, a informação é a de que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJES) "vai se empenhar junto ao governador do Estado" para poder acompanhar o Executivo na concessão do aumento. Abono está descartado.

Em entrevista à Rádio CBN,o secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, chegou a dizer que o projeto de lei que será enviado à Assembleia para a concessão do aumento contemplaria os demais Poderes. Depois, entretanto, ele se corrigiu dizendo que cada um tomaria a própria decisão

A assessoria do TJES acrescentou que os limites de gastos com pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) serão respeitados.

Em janeiro, servidores do Judiciário estadual tiveram aumento de 5%. O acréscimo dizia respeito à terceira e última parcela de uma recomposição salarial que começou a ser feita em 2015. Por conta da crise fiscal do TJES, as parcelas de 2016 e 2017 foram adiadas para 2018 e 2019. Com isso, o TJES não acompanhou o reajuste anunciado em abril do ano passado pelo governo, atendo-se às parcelas anteriormente prometidas.

TRIBUNAL DE CONTAS

O Tribunal de Contas do Estado confirmou que também vai preparar um projeto de reajuste e que seguirá o percentual definido pelo Executivo. O impacto financeira será de R$ 735,3 mil. A despesa deverá elevar o gasto com pessoal para o patamar de 0,783% da Receita Corrente Líquida do Estado. A LRF permite que o TCES gaste até 1,3%. Assim como o governo, a Corte não pagará abono aos servidores.