Reajuste de 3,29% é o menor do governo do ES desde 2011

O reajuste anunciado nesta sexta-feira (1º) é calculado com base no índice da inflação acumulada de novembro de 2018 a novembro de 2019 e, portanto, poderá variar até o final deste mês, quando a folha do pagamento dos servidores será fechada. Vale ressaltar que a comparação trata de percentual e não ganho real - que também é variável de acordo com a inflação.