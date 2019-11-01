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Aumento salarial

Reajuste para servidores do ES pode valer para todos os Poderes

A informação foi dada nesta sexta-feira (1º) pelo secretário de Economia e Planejamento do Estado, Álvaro Duboc
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 11:05

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 11:05

Álvaro Duboc, secretário de Estado de Economia e Planejamento Crédito: Natalia Devens
Atualização:  Após o término do CBN Vitória, às 12h02, a Secretaria de Economia e Planejamento enviou uma nota corrigindo a informação do secretário Álvaro Duboc. Diferentemente do que foi dito por ele inicialmente, cada Poder deve enviar separadamente a proposta de reajuste salarial para análise da Assembleia Legislativa. 
O reajuste anunciado na manhã desta sexta-feira (1º) pelo governador Renato Casagrande (PSB) pode valer não só para os servidores do Poder Executivo, como também para os do Judiciário e do Legislativo. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, em entrevista concedida à Rádio CBN Vitória.
Perguntado se o aumento anunciado pelo Executivo também abrange os demais Poderes, o secretário respondeu positivamente. "Em regra, abrange todos. Então, os Poderes também devem adicionar esse percentual ao salário de seus servidores", disse. Em seguida, ele frisou que o projeto a ser enviado pelo governo à Assembleia vai contemplar "todos os Poderes".
Entrevista com secretário Alvaro Duboc Fajardo no CBN Vitória sobre reajuste de servidores
Entretanto, após a entrevista à Rádio CBN Vitória, a Secretaria de Economia e Planejamento corrigiu a fala do titular da pasta e informou que cada Poder deve apresentar um projeto de lei  de reajuste salarial para ser analisado pelos deputados estaduais.
"Tradicionalmente, os demais Poderes e órgãos acompanham o Executivo na concessão do reajuste, mas cada Poder e órgão independente deve encaminhar ao Legislativo a sua proposta", informou por nota a Secretaria. 
O reajuste será acrescentado às folhas de pagamento a partir de dezembro e incidirá também sobre o décimo terceiro salário deste ano. O percentual será estabelecido com base no índice da inflação oficial (IPCA), que hoje é de 3,29%, e será determinado até o final de novembro, quando a folha de pagamento dos servidores será fechada.

QUESTÃO INDEFINIDA

Até o final de setembro deste ano, a concessão de reajuste ainda em 2019 era tratada como indefinida pelo governo do Estado. Em entrevista concedida em 30 de setembro à A Gazeta durante a apresentação do projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020, o próprio Duboc afirmou que havia precisão certa para 2020, mas não para este ano.
Somente agora temos segurança para que o governador pudesse fazer esse anúncio, declarou Duboc. Ele também enfatizou que as obrigações em relação aos servidores do Executivo vêm sendo cumpridas. Muitas carreiras, quase nove mil servidores, tiveram acréscimos de salário em razão de progressões em suas carreiras, disse.

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Com reajuste, servidores do ES não terão abono em 2019

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