Novo presidente do TJES pode unir comarcas temporariamente para economizar

A informatização, é. O processo judicial no segundo grau, no tocante a agravo de instrumento, foi inaugurado pelo presidente Sérgio Gama. É o primeiro passo para que o nosso tribunal possa, no futuro, ser totalmente informatizado. E é uma das minhas metas. Mas o custo disso é caro, computador, impressora, pessoal qualificado na nossa TI, nosso setor de tecnologia de informação. Sou da era da máquina de escrever, mas já estou me adaptando e tenho consciência plena de que o Processo Judicial Eletrônico é uma ferramenta que vai ajudar muito a diminuir o número de processos. Se continuarmos assim, cada vez mais vamos ter que aumentar a despesa do tribunal com número de juízes, funcionários, numa situação que parece que não vai acabar. E não temos dinheiro para fazer isso. A mídia e o povo não estão conscientes da real situação do Judiciário. Por que o processo judicial demora tanto? Excesso de processos. O maior cliente do Judiciário é o Estado: União, Estados e municípios.