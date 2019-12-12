Novo presidente do TRE-ES: 'Fake news precisa de resposta rápida'

Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior durante posse na presidência do TRE-ES, ao lado do desembargador Sérgio Gama Crédito: Divulgação/TRE-ES

(Confira entrevista com Samuel abaixo) As fake news - notícias falsas - e os avanços da inteligência artificial vão possivelmente representar desafios extras às eleições de 2020 , além daqueles já colocados, já que as disputas municipais são, geralmente, mais apaixonadas, na avaliação do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. O magistrado foi empossado no cargo nesta quarta-feira (11), para comandar o órgão pelos próximos dois anos, atuando na organização das eleições de prefeitos e vereadores. Ele substitui o desembargador Annibal de Rezende Lima na função.

Com um discurso pregando o equilíbrio e a moderação, ao contrário da polarização demonstrada no pleito de 2018, o desembargador frisou a importância de que sejam construídos mecanismos para impedir que a desinformação traga consequências irreversíveis para o voto, e que, por esta razão, será importante dar respostas rápidas às irregularidades. Ele ainda prometeu que o TRE irá agir com rigor no caso de fake news, e lembrou de como se tornaram comuns as brigas de família por política nos grupos de Whatsapp, durante as eleições.

Meira Brasil tem 54 anos, é natural de Colatina e é doutor em Direito e também tem formação na área de tecnologia, com mestrado em Inteligência Artificial. Ele atuou na Corte Eleitoral nas últimas eleições municipais de 2016, como vice-presidente e corregedor e, nos últimos dois anos, foi Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), responsável por dar andamento a diversos processos administrativos que resultaram na punição de magistrados. No TJES, ele também criou um Centro de Inteligência Artificial (CorE-IA) para atender às demandas do Poder Judiciário estadual, como a digitalização de processos e a automação de rotinas.

Posse do desembargador Samuel Meira Brasil Jr como presidente do TRE-ES

Em seu discurso, o desembargador sublinhou que as conquistas tecnológicas são hoje impressionantes, fascinantes e preocupantes. "Dados falsos podem impactar significativamente no resultado das eleições, principalmente se o resultado para coibi-los for demorado, tem que haver resposta rápida. Por isso, é preciso desenvolver métodos e tecnologias para combater os desvios na utilização da inteligência computacional na mesma intensidade e que são utilizadas", afirmou. Ele acrescentou que graças à técnicas de computação como o data analytics, machine learning, redes neurais e outras, a manipulação de dados aumentou, e os resultados são surpreendentes, para o bem e para o mal. "Em matéria eleitoral é preciso ter muito cuidado, e agir com rigor e prontidão. As ferramentas podem ser úteis, desde que utilizadas no limite da ética e integridade", disse.

O magistrado também lembrou de casos como o do Cambridge Analytica, que teria comprado acesso a informações pessoais de usuários do Facebook e usado esses dados para criar um sistema que permitiu predizer e influenciar as escolhas dos eleitores nas urnas, tanto nas eleições de Donald Trump, nos Estados Unidos em 2016, como na campanha do Brexit, na Europa. Este escândalo e o surgimento das deep fakes (tecnologia usada para colocar o rosto de uma pessoa em outra em um vídeo) vão despertar novas discussões no campo da utilização de dados para eleições, para o novo presidente do TRE-ES.

O desembargador Samuel Meira Brasil Junior, à frente, no momento em que foi tomar posse Crédito: Carlos Alberto Silva

Após a solenidade de posse, o desembargador concedeu entrevista sobre sua futura atuação na Justiça Eleitoral.