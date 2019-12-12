Sérgio Gama: 'Aposentadoria compulsória como punição é prêmio'

Sou totalmente contrário a essa modificação feita pelo Supremo, não permitindo o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. O acusado que se submete a duas instâncias e vê reconhecida a sua culpabilidade não tem que ficar em liberdade, tem que ficar preso. Infelizmente, falo isso com tristeza, o Supremo mudou outra vez de ponto de vista num lapso temporal pequeno, fazendo com que no país se vislumbre que existe uma insegurança jurídica muito grande. E isso gera impunidade. Outra coisa: acho que precisamos mudar os critérios de indicação de ministro do Supremo, isso não pode ficar na mão apenas do presidente da República. Sou totalmente contrário. E olha que eu fui para o Tribunal de Justiça pelo Quinto Constitucional e pelo então governador José Ignácio Ferreira (Sérgio Gama era membro do Ministério Público e foi indicado pelo então governador para ocupar uma cadeira de desembargador), mas nunca julguei nenhum processo dele, nem de nenhum familiar dele.