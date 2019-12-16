Assembleia do ES aprova R$ 74 bilhões para gastos e investimentos até 2023

Deputados no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Ales) Crédito: Natalia Devens

O projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa no início de setembro. Quando votado na Comissão de Finanças da Casa, foi aprovado o parecer do relator Euclério Sampaio (sem partido) com 26 emendas acatadas integralmente e 21 acolhidas parcialmente. Outras 67 emendas foram rejeitadas.

Na votação em plenário, houve a apresentação de emendas, para ser votadas em destaque, pelo deputados Lorenzo Pazolini (sem partido) e Iriny Lopes (PT). Pazolini propôs que recursos previstos para a residência oficial e manutenção de Palácios fossem remanejados para ações da área social, como Conselhos Tutelares, Defensoria Pública e políticas públicas para mulheres e crianças e adolescentes.

Já Iriny solicitou a inclusão de uma garantia da existência de um programa específico para atender a comunidade LGBT. Os dois destaques foram votados nominalmente e rejeitados pelo plenário.