Poderes do ES vão ter aumento de 5,05% no orçamento para 2020

Palácio Anchieta, sedo do governo: Estado definiu a parcela destinada aos Poderes Crédito: Marcelo Prest

Este percentual de aumento aplicado foi por conta de uma emenda aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que determinou que o reajuste do orçamento dos Poderes deveria ser atualizado por um cálculo de 1,5 vezes a variação da inflação aferida entre julho de 2018 e junho de 2019 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A diferença, de um ano para o outro, representou R$ 95,64 milhões.

Entre os Poderes, o Tribunal de Justiça é o que demanda a maior fatia, com R$ 1,11 bilhão previstos para 2020. Em 2019, foram R$ 1,05 bilhão. Em seguida, vem o MPES, que passou de R$ 394,7 milhões para R$ 414,72 milhões; depois a Assembleia, que vai de R$ 214,3 milhões para R$ 225,15 milhões. O Tribunal de Contas, teve R$ 166,2 milhões em 2019 e terá R$ 174,7 milhões em 2020; e a Defensoria, vai passar de R$ 57,5 milhões para R$ 60,48 milhões.

No último reajuste, de 2018 para 2019, houve um aumento ainda maior para os Poderes, de 6,89% para cada, comparado ao ano anterior. De 2017 para 2018, o aumento foi de 4,48%.

Créditos suplementares

Os quase R$ 2 bilhões que vão ser repassados pelo governo aos diferentes Poderes e órgãos autônomos são por meio do chamado duodécimo. Pela lei, a transferência mensal do Tesouro Estadual para os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas é sempre no valor de 1/12 do total anual dos respectivos recursos, que consta do Orçamento aprovado.

E mesmo se houver frustração de receitas, esses recursos continuam a ser transferidos dessa forma, independentemente do nível de aperto das contas estaduais e dos atrasos e não pagamentos de despesas pelo Poder Executivo do Estado. Ou seja, se houver arrecadação menor do que o previsto, o prejuízo é arcado só pelo Poder Executivo.

Ocorre, porém, que frequentemente os Poderes e órgãos superestimam as receitas, de forma com que até sobra dinheiro em seus cofres, fazendo superávit de um ano para o outro, como A Gazeta mostrou em um levantamento de junho deste ano . Somente em 2018, a soma dos recursos livres no caixa desses órgãos chegou a R$ 250 milhões.

Questionado se os valores para 2020 foram planejados de forma que estejam mais próximo do que é realmente executado, o secretário de Estado de Planejamento, Álvaro Duboc, não descartou que o mecanismo continuará a ser praticado pelos Poderes.

"A suplementação é um processo natural da gestão orçamentária. Se você tem um recurso alocado em uma ação específica e não vai executar aquela ação, faz a suplementação, tira de um lugar e coloca no outro. O que tem acontecido com os Poderes é eles solicitarem a abertura do superávit deles mesmos, que eles não executaram nos anos anteriores", afirmou.