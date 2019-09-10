Após autorização para 307 cargos, MPES terá mais R$ 6 milhões para pessoal

Prédio do Ministério Público Estadual em Vitória Crédito: Vitor Jubini

(PSB) publicou decreto nesta terça-feira (10) que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 6 milhões para o Ministério Público Estadual (MPES). O valor, segundo a publicação, será usado para pagamento de pessoal. O governador Renato Casagrande publicou decreto nesta terça-feira (10) que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor depara o. O valor, segundo a publicação, será usado para pagamento de pessoal.

O recurso sairá do superávit financeiro do próprio MPES, apurado no exercício de 2018. Contudo, sempre que precisa alterar a destinação, o órgão precisa ter a autorização do Poder Executivo.

O decreto publicado nesta terça no Diário Oficial não especifica qual será a finalidade dos R$ 6 milhões. Diz apenas que a destinação será "vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil e despesas de exercícios anteriores". A reportagem já pediu informações à assessoria de imprensa do MPES. Se houver respostas, este texto será atualizado.

ASSESSOR DE PROMOTOR