Casagrande vai ao STF discutir critério de gasto na Educação

A ADI 5.691 foi originada a partir das denúncias feitas pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSB) à Procuradoria Geral da República e a outras autoridades. Crédito: Ales/Divulgação

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), estará nesta quarta-feira (20), às 16h, em Brasília, com a ministra Rosa Weber, para tratar da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.691 que questiona a Resolução 238/2012 do Tribunal de Contas do Estado.

A Resolução do TCES autoriza a prática adotada pela administração estadual de incluir o pagamento de aposentados e pensionistas da área da educação como parte do gasto de 25% do orçamento que a Constituição Federal, no seu artigo 212, estabelece que deve ser investido na manutenção e desenvolvimento de ensino. O presidente do TCE-ES, Sérgio Aboudib, também estará em Brasília.