Fundo eleitoral: parlamentares do ES contra aumento usaram dinheiro em 2018

Luiz Osvaldo Pastore (MDB), senador - não disputou em 2018

O financiamento público, por meio do fundo eleitoral, é hoje o único mecanismo permitido legalmente para custear as campanhas no Brasil e ele será votado dentro do orçamento do governo. Concordamos que não seja o melhor e mais adequado e precisamos trabalhar para propor modelos que possam atender às necessidades de financiamento do processo eleitoral, criando condições de igualdade de competição e observando as regras de transparência.

"Já me posicionei contrário em votações anteriores e reafirmo que sou contra o aumento do fundo eleitoral. Temos que trabalhar para reduzir as despesas com campanhas eleitoral. Esse aumento pode representar a perda de R$ 28 milhões em investimentos em saúde, educação, infraestrutura, agricultura e segurança pública pelas emendas impositivas que a bancada vai destinar no orçamento do próximo ano para o Espírito Santo. Voto contra e vamos trabalhar para que esse aumento não seja aprovado."

Não respondeu.

O aumento no fundo eleitoral vai contra a necessidade de ajuste nas contas públicas. É hora de priorizar investimentos na recuperação do país. Precisamos manter o equilíbrio fiscal e tratar o dinheiro público com responsabilidade. Nossa proposta é por mais transparência e controle sobre os gastos dos partidos, não pela transferência de mais recursos.

"Vou votar contra o aumento, em Plenário. Defendo que o fundo tenha apenas a correção pela inflação, ou nenhuma correção. Acredito que o valor de R$ 3,8 bilhões não será aprovado, pois diante das pressões muitos deputados que eram favoráveis recuaram."

Sou contra o aumento do fundo eleitoral e no Plenário votarei contra este relatório da CMO. Não aceito que dinheiro do orçamento das áreas da educação, saúde e segurança seja desviado para fundo eleitoral. Repito, não votei neste relatório e sou contra o aumento do fundo eleitoral.

Não respondeu.

"Votei contra o aumento do fundo eleitoral e continuarei irredutível a esse vergonhoso desvio de dinheiro público para cobrir gastos de candidatos nas eleições de 2020. O momento em que vive o Brasil é de equilíbrio das contas públicas, contenção de gastos e investimentos em áreas prioritárias que beneficiem a vida do cidadão brasileiro. Não acho justo querer aumentar em R$ 1,7 bilhão um recurso que já estava orçado em R$ 2,1 bilhões. É um verdadeiro escárnio com o contribuinte. Esse dinheiro, com toda certeza, fará falta na saúde do Brasil, já tão debilitada e em tantas outras áreas."

"Não se pode aportar mais recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais, haja vista que o país vive muitas dificuldades em áreas estratégicas. Falta dinheiro para a saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Como podemos permitir tirar recursos dessas áreas, para financiamento de campanha eleitoral? Por essa razão, mais uma vez eu divirjo do meu partido, votando contrário a essa proposta de ampliar os recursos públicos para a campanha do próximo ano. É preciso rediscutir uma nova forma de financiamento, que não seja utilizar recursos públicos."

"O deputado Ted Conti é contra o aumento do fundo eleitoral e votará para derrubar essa proposta. Para o parlamentar, os valores que seriam alocados nesse aumento não se justificam, porque, segundo ele, esses recursos devem ser investidos em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança. O deputado acredita que a existência de uma cota eleitoral mínima é importante, porque ajuda na geração de empregos e possibilita que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos. Essa cota mínima impediria que deputados que tivessem mais recursos pessoais para investimentos concorressem de forma desigual com candidatos que não podem investir", disse a assessoria, por nota.

"Sou contra o aumento do fundo eleitoral. É um absurdo que o Congresso queira cortar investimentos da saúde e da educação para aumentar recursos de campanhas. Não aprovo! Os brasileiros precisam é de mais vagas de emprego, de saúde e educação de qualidade, isso sim."

Sou totalmente contra o fundo eleitoral em qualquer hipótese, não apenas contra o aumento. Defendo gasto zero. Não fiz uso da verba e por isso tenho independência no exercício do meu cargo. É importante ressaltar que o uso do fundo acaba deixando o político refém de seu partido. O fundo foi criado quando foram extintas as doações de empresas para campanhas eleitorais, que era outro absurdo. Eu acredito em campanhas pautadas pela crença no candidato. Se o eleitor acredita no candidato, faz uma doação como pessoa física. Foi assim que eu fiz, acredito nesse formato e acho que é o único caminho possível.