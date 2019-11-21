Luiz Pastore assume vaga de Rose de Freitas no Senado

O empresário Luiz Pastore (MDB) tomou posse como senador nesta quarta-feira (20). Ele é suplente da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), que se licenciou do cargo pelo período de quatro meses para tratamento médico. Rose descobriu estar acometida por uma infeção bacteriana, chamada riquétsia, causada pela picada de um carrapato, e declarou que há dois anos enfrenta dificuldades de locomoção.
Luiz Pastore é filiado ao MDB de Vila Velha, no Espírito Santo, desde 1986. Ele é empresário do setor de importação e transformação de cobre e alumínio, já foi suplente do ex-senador Gerson Camata (1941-2018) e chegou a assumir uma cadeira no Senado entre 2002 e 2003.
No pronunciamento de posse, ele destacou o "protagonismo reformista" do Parlamento, que aprovou a reforma da Previdência, e defendeu uma reforma Tributária.
"Entendo que devemos dar um passo de cada vez, mas com firmeza. Que o próximo passo seja a simplificação do sistema tributário, melhorando a relação do estado com o contribuinte seja ele pessoa física ou jurídica. Nunca é demais lembrar que o estado não gera riqueza. Quem gera a riqueza são os empreendedores e eles devem ser lembrados sempre", afirmou Pastore.
A vida profissional e social do empresário de 70 anos é mais conhecida fora do que dentro do Espírito Santo. Em São Paulo, de onde é natural, o empresário do ramo da mineração organiza e circula por eventos da alta sociedade.
Em 2018, quando Rose de Freitas concorreu ao governo do Estado, Luiz Pastore foi a pessoa física que mais doou recursos à então candidata, R$ 150 mil. Mais do que ele, apenas a direção nacional do MDB (R$ 250 mil) e o Podemos (R$ 1 milhão). A campanha arrecadou R$ 1,8 milhão.
No ano passado, Pastore foi o segundo maior doador para campanhas no Estado. A reportagem não conseguiu contato com o empresário.
Com informações da Agência Senado