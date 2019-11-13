Rose de Freitas anuncia licença do Senado para tratar da saúde

Senadora Rose de Freitas durante pronunciamento em que anunciou licença Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Durante o discurso, Rose se emocionou e agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e aos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), a quem disse ser "o mais responsável pela atitude que estava tomando", e Eduardo Braga (MDB-AM).

"Vou conter minha emoção. Vou dizer o que eu diria na próxima quarta-feira. Tenho lutado muito pela minha saúde. Não tem sido fácil. Uma vez, tive os olhos do senador Tasso sobre mim, do Braga, e a presença do Davi em meu gabinete, dizendo: 'chega. Saia daqui e vá cuidar de sua saúde'. Eu tenho tentado. Exames todas as semanas, de 3 a 4 vezes tirando amostras de sangue. E o último chegou em minhas mãos e deu positivo novamente. Tenho dificuldade de caminhar, mas não tenho dificuldade de pensar. Agradeço por tantos apelos feitos por minha família, meus amigos, todos que aqui estão", declarou.

Rose também falou das dificuldades enfrentadas para um tratamento específico para seu caso. "Não aguento mais segurar no braço de quem quer que seja. E com muito carinho isso tem sido feito por mim. Eu contraí uma doença e quero explicar isso agora. Acho que algum adversário colocou um carrapato no meu bolso e ele tinha uma bactéria, e eu contraí uma doença chamada riquétsia. Há dois anos, eu achava que eram pneumonias repetitivas e consultei os melhores médicos do país, encontrei os mais sábios, e esse país há muito tempo não investe em pesquisas científicas. A área de infectologia é uma área restrita a poucos que se dedicam a ela e ganham muito mal, a não ser que tenham clínica especializada", disse.

A senadora disse estar otimista com o tratamento. "Estou indo com determinação de voltar aqui andando com liberdade, pensando sem me assustar, e não tendo a sofreguidão que estou tendo agora."

SUBSTITUIÇÃO

Durante a sessão em que anunciou a saída, Rose também apresentou aos colegas seu suplente, Luiz Pastore, que estava no plenário.

Luiz Osvaldo Pastore, suplente da senadora Rose de Freitas Crédito: Reprodução/TV Senado