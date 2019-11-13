Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mandato em Brasília

Rose de Freitas anuncia licença do Senado para tratar da saúde

Senadora do Espírito Santo contraiu infeção bacteriana que causou dificuldades para sua locomoção e terá que iniciar tratamento. Ao anunciar a saída temporária do cargo, ela se emocionou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 18:12

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 18:12

Senadora Rose de Freitas durante pronunciamento em que anunciou licença Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
A senadora do Espírito Santo Rose de Freitas (Podemos) anunciou no plenário do Senado nesta terça-feira (12) que vai se licenciar do cargo pelo período de quatro meses para tratamento médico. Em seu lugar assumirá seu primeiro suplente, Luiz Osvaldo Pastore (MDB), a partir do dia 20. Após uma sequência de exames nos últimos dias, ela descobriu estar acometida por uma infeção bacteriana, chamada riquétsia, causada pela picada de um carrapato, e declarou que há dois anos enfrenta dificuldades de locomoção.
Durante o discurso, Rose se emocionou e agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e aos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), a quem disse ser "o mais responsável pela atitude que estava tomando", e Eduardo Braga (MDB-AM).
"Vou conter minha emoção. Vou dizer o que eu diria na próxima quarta-feira. Tenho lutado muito pela minha saúde. Não tem sido fácil. Uma vez, tive os olhos do senador Tasso sobre mim, do Braga, e a presença do Davi em meu gabinete, dizendo: 'chega. Saia daqui e vá cuidar de sua saúde'. Eu tenho tentado. Exames todas as semanas, de 3 a 4 vezes tirando amostras de sangue. E o último chegou em minhas mãos e deu positivo novamente. Tenho dificuldade de caminhar, mas não tenho dificuldade de pensar. Agradeço por tantos apelos feitos por minha família, meus amigos, todos que aqui estão", declarou.
Rose também falou das dificuldades enfrentadas para um tratamento específico para seu caso. "Não aguento mais segurar no braço de quem quer que seja. E com muito carinho isso tem sido feito por mim. Eu contraí uma doença e quero explicar isso agora. Acho que algum adversário colocou um carrapato no meu bolso e ele tinha uma bactéria, e eu contraí uma doença chamada riquétsia. Há dois anos, eu achava que eram pneumonias repetitivas e consultei os melhores médicos do país, encontrei os mais sábios, e esse país há muito tempo não investe em pesquisas científicas. A área de infectologia é uma área restrita a poucos que se dedicam a ela e ganham muito mal, a não ser que tenham clínica especializada", disse.
A senadora disse estar otimista com o tratamento. "Estou indo com determinação de voltar aqui andando com liberdade, pensando sem me assustar, e não tendo a sofreguidão que estou tendo agora."

SUBSTITUIÇÃO

Durante a sessão em que anunciou a saída, Rose também apresentou aos colegas seu suplente, Luiz Pastore, que estava no plenário.
Luiz Osvaldo Pastore, suplente da senadora Rose de Freitas Crédito: Reprodução/TV Senado
"Em 32 anos, nunca me ausentei dessa Casa. Sem férias, sempre pegando no pé das pessoas. Acredito sobretudo em Deus. Mas chegou a hora de eu me ausentar do Congresso. Tenho um pedido a fazer. Quero apresentar, se encontra aqui o Pastore, que estará com os senhores a partir do dia 20, foi suplente do [Gerson] Camata. Aqui nesse plenário está uma pessoa que quando Paulo Hartung tinha um candidato, Renato Casagrande tinha outro, e só o povo olhava para mim, ele disse: 'vou caminhar com você'. Eu não o conhecia. Olhei para ele, e com empresário tenho uma certa desconfiança, e todos falaram dele como um homem de bem. Está aqui o Pastore. Não é uma mulher, gostaria que fosse, mas o lado dele feminino vai falar na hora necessária", declarou.
Luiz Pastore é filiado ao MDB de Vila Velha, no Espírito Santo, desde 1986. Ele é empresário do setor de importação e transformação de cobre e alumínio, já foi suplente do ex-senador Gerson Camata (1941-2018) e chegou a assumir uma cadeira no Senado entre 2002 e 2003.

Veja Também

Senadores do ES são a favor de PEC que autoriza prisão em 2ª instância

Filhos de deputados e senadores do Estado têm passaporte diplomático

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados