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Senado

Posse de suplente de Rose de Freitas já tem data prevista: 20 de novembro

A senadora Rose de Freitas ainda não confirmou se vai se afastar, mas admitiu que precisa fazer um tratamento médico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 18:33

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 18:33

Luiz Pastore é suplente da senadora Rose de Freitas e deve assumir o mandato dela este ano Crédito: Célio Azevedo e Waldemir Barreto/Agência Senado
Está prevista para o dia 20 de novembro, daqui a duas quartas-feiras, a posse do empresário Luis Pastore (MDB) no Senado, suplente da senadora Rose de Freitas (Podemos). Ela se prepara para um período de licença médica. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao empresário de São Paulo e à parlamentar.
Rose ainda não apresentou nenhum requerimento ao Senado solicitando o afastamento do mandato e não confirmou datas possíveis para a possível saída. No entanto, admitiu que espera o resultado de exames e que precisará passar por um tratamento médico.

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Até então, a previsão era de que a substituição seria formalizada na próxima quarta-feira (13), no plenário do Senado. Contudo, não haverá sessões deliberativas na Casa nem terça nem na quarta da semana que vem. Por isso, nesta quinta-feira (07), a novidade foi a remarcação para a quarta seguinte.
Se confirmada a entrada no lugar de Rose de Freitas, será a segunda vez que Pastore assumirá um assento no Senado da República. O empresário foi suplente do senador Gerson Camata - assassinado em 2018 - e assumiu o mandato entre 29 de outubro de 2002 e 31 de janeiro de 2003.
Em 2018, quando Rose de Freitas concorreu ao governo do Estado, Luiz Pastore foi a pessoa física que mais doou recursos à então candidata, R$ 150 mil. Mais do que ele, apenas a direção nacional do MDB (R$ 250 mil) e a do Podemos (R$ 1 milhão). A campanha arrecadou R$ 1,8 milhão.

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