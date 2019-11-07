Posse de suplente de Rose de Freitas já tem data prevista: 20 de novembro

Luiz Pastore é suplente da senadora Rose de Freitas e deve assumir o mandato dela este ano Crédito: Célio Azevedo e Waldemir Barreto/Agência Senado

Está prevista para o dia 20 de novembro, daqui a duas quartas-feiras, a posse do empresário Luis Pastore (MDB) no Senado , suplente da senadora Rose de Freitas (Podemos). Ela se prepara para um período de licença médica. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao empresário de São Paulo e à parlamentar.

Rose ainda não apresentou nenhum requerimento ao Senado solicitando o afastamento do mandato e não confirmou datas possíveis para a possível saída. No entanto, admitiu que espera o resultado de exames e que precisará passar por um tratamento médico.

Veja Também Rose de Freitas anuncia licença do Senado para tratar da saúde

Até então, a previsão era de que a substituição seria formalizada na próxima quarta-feira (13), no plenário do Senado. Contudo, não haverá sessões deliberativas na Casa nem terça nem na quarta da semana que vem. Por isso, nesta quinta-feira (07), a novidade foi a remarcação para a quarta seguinte.