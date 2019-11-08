Os senadores Marcos do Val, Rose de Freitas e Fabiano Contarato são a favor do tema Crédito: Moreira Mariz e Marcos Oliveira/Agência Senado

Your browser does not support the audio element. Senadores do ES são a favor de PEC que autoriza prisão em 2ª instância

Na terça-feira (5), foi entregue uma carta assinada por 42 senadores ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, em que os parlamentares se posicionaram favoráveis à prisão em segunda instância. Na ocasião, o ministro afirmou que não vê a questão como cláusula pétrea (artigo da Constituição Federal que não pode ser alterado), dando a entender que poderia ser alterada via Congresso Nacional.

Em seguida, se iniciou no Senado uma movimentação durante este semana para votar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. No Espírito Santo, de acordo com do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), a decisão do STF pode afetar potencialmente 127 réus que estavam presos.

Dois dos três senadores capixabas, Marcos do Val (Pode) e Fabiano Contarato (Rede), foram signatários da carta enviada ao presidente do STF. Em processos criminais, pessoas ficam por anos respondendo e nunca são recolhidas no presídio. Aderi e vou trabalhar pela aprovação, no Senado Federal, da PEC que muda isso, afirmou Contarato.

Do Val lamentou a decisão do STF e garantiu que começará rapidamente a movimentação para que seja feita alteração na Constituição. "Ela (a prisão em segunda instância) tem sido uma efetiva ferramenta no combate à corrupção e à impunidade no Brasil. Não deixaremos que a decisão do STF prejudique a sociedade brasileira. Com esse novo entendimento, caberá ao Congresso a alteração do Código Penal ou até mesmo de nossa Constituição Federal", reiterou.

Para aprovar a PEC, são necessários 49 votos. A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS) assinou a manifestação e já teria se comprometido a votar o tema depois do julgamento do Supremo. O grupo deve enfrentar, no entanto, a resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A intenção é pressioná-lo com a aprovação na Comissão.