Entenda o julgamento do STF sobre prisão após condenação em 2ª instância

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) dão continuidade ao julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Desde 2016, a Corte considera que essa medida está de acordo com a Constituição Federal, mesmo que ainda haja a possibilidade de recursos no processo.

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O atual entendimento da Corte fez com que o ex-presidente Lula (PT) e outros condenados na Operação Lava Jato fossem para a cadeia. A expectativa é que o julgamento se estenda por ao menos três sessões plenárias.