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Entenda o julgamento do STF sobre prisão após condenação em 2ª instância

Ministros do Supremo dão continuidade ao julgamento que pode ter impacto em diversos processos judiciais, inclusive o que levou o ex-presidente Lula para a cadeia

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 13:52

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

17 out 2019 às 13:52
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) dão continuidade ao julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Desde 2016, a Corte considera que essa medida está de acordo com a Constituição Federal, mesmo que ainda haja a possibilidade de recursos no processo.

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Acompanhe ao vivo: STF retoma julgamento sobre prisão após segunda instância

O atual entendimento da Corte fez com que o ex-presidente Lula (PT) e outros condenados na Operação Lava Jato fossem para a cadeia. A expectativa é que o julgamento se estenda por ao menos três sessões plenárias.
Veja a explicação do que está em jogo no STF. Clique em cada imagem para entender a discussão.

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