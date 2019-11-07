Rose de Freitas deve sair de licença do Senado e dar lugar a suplente

A senadora Rose de Freitas (Podemos) deve se afastar do mandato para um período de licença médica e ceder espaço ao seu primeiro suplente, o empresário Luiz Osvaldo Pastore (MDB). Segundo pessoas próximas a ele, há uma expectativa de que a posse ocorra no próximo dia 20 de novembro. Antes, a previsão era já a próxima quarta-feira (13).
A senadora ainda não formalizou nenhum requerimento ao Senado solicitando o afastamento de suas atividades legislativas. Contudo, aliados já dão como muito provável o afastamento da parlamentar, eleita em 2014.
A políticos de seu grupo, Rose já sinalizou que pode ficar fora por até quatro meses, sem especificar, porém, a data de saída. Em entrevista na noite desta quarta (06), ela disse que aguarda resultados de exames para definir se sairá ou não em licença médica.
Sem detalhar qual é o problema de saúde que enfrenta, confirmou que precisará passar um tratamento. "Contraí uma doença que teve consequências para mim, estou tendo sequelas. Nunca dei importância, mas tenho que fazer um tratamento. Tem uma gravidades. Até dia 12 (de novembro) podem definir (a necessidade de afastamento)", disse.
Luiz Pastore é filiado ao MDB de Vila Velha desde abril 1986, segundo registros da Justiça Eleitoral, mas não tem vida partidária no Estado. A vida profissional e social do empresário de 70 anos é mais conhecida fora do que dentro do Espírito Santo. Em São Paulo, de onde é natural, o empresário do ramo da mineração organiza e circula por eventos da alta sociedade.
SEGUNDA VEZ
Se confirmada a substituição a Rose de Freitas, será a segunda vez que ele assumirá um assento no Senado da República. Pastore foi suplente do senador Gerson Camata e assumiu o mandato entre 29 de outubro de 2002 e 31 de janeiro de 2003.
No discurso de posse, exaltou a indústria capixaba e prometeu exercer o curto período como senador "com os mesmos valores éticos e morais com que exerço os meus compromissos empresariais".
"Inicio a minhas atividades nesta Casa com o compromisso de dar continuidade à luta do senador Gerson Camata. Farei tudo para garantir às crianças e aos jovens capixabas o desenvolvimento responsável de nosso Estado, preservando o meio ambiente, a qualidade de vida da população e o bem-estar social", discursou o empresário-político.
Em 2018, quando Rose de Freitas concorreu ao governo do Estado, Luiz Pastore foi a pessoa física que mais doou recursos à então candidata, R$ 150 mil. Mais do que ele, apenas a direção nacional do MDB (R$ 250 mil) e a do Podemos (R$ 1 milhão). A campanha arrecadou R$ 1,8 milhão.
No ano passado, Pastore foi o segundo maior doador para campanhas no Estado. Pastore não retornou as tentativas de contato feitas pela reportagem. (Com colaboração de Natalia Devens)