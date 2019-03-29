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Vitor Vogas

Irmão e primo de Rose de Freitas exonerados da Codesa

Portarias saíram nesta sexta-feira (29). Nos bastidores da política capixaba, Codesa é vista como o órgão federal onde senadora possui maior influência

Publicado em 29 de Março de 2019 às 20:50

Públicado em 

29 mar 2019 às 20:50
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Rose de Freitas (Podemos) Crédito: Ricardo Medeiros
Um irmão e um primo da senadora Rose de Freitas (Podemos) foram exonerados, nesta sexta-feira (29), pelo novo diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Júlio Castiglioni Neto.
As exonerações de Edward Dicknson de Freitas, irmão de Rose, e Ricardo Saiter Mota, primo da senadora, foram publicadas em portarias assinadas por Castiglioni. Edward era coordenador de serviços gerais da Codesa, enquanto Ricardo era coordenador de marketing.
A Codesa é conhecida, nos bastidores da política capixaba, como o órgão federal onde Rose de Freitas possui maior influência. 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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