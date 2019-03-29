Irmão e primo de Rose de Freitas exonerados da Codesa

Rose de Freitas (Podemos) Crédito: Ricardo Medeiros

Um irmão e um primo da senadora Rose de Freitas (Podemos) foram exonerados, nesta sexta-feira (29), pelo novo diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Júlio Castiglioni Neto.

As exonerações de Edward Dicknson de Freitas, irmão de Rose, e Ricardo Saiter Mota, primo da senadora, foram publicadas em portarias assinadas por Castiglioni. Edward era coordenador de serviços gerais da Codesa, enquanto Ricardo era coordenador de marketing.