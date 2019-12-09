Saiba a diferença entre fundo eleitoral e fundo partidário

Votação nas próximas eleições vai demonstrar capital político dos atuais prefeitos Crédito: Maria Adjuto/ Agência Brasil

Em tempos de descrédito com a classe política brasileira, a destinação de verbas públicas para partidos e campanhas eleitorais é um tema espinhoso de ser tratado. Na Câmara dos Deputados , tramita uma proposta que prevê o aumento do fundo eleitoral, criado para substituir o financiamento de empresas para campanhas. O pedido dos líderes de 13 partidos, endossado pelo relator do Orçamento de 2020, é de elevar o gasto de R$ 2 bilhões para R$ 3,8 bilhões para custear as eleições municipais do próximo ano. A maioria da bancada do Espírito Santo , diga-se de passagem, é contra a proposta.

Outra origem de financiamento público da política vem do fundo partidário, criado para sustentar a atividade dos partidos, como pagar contas e materiais de divulgação de suas propostas. O dinheiro deste fundo, que é pago mensalmente às legendas, também pode ser usado em campanhas eleitorais. Em 2019, por exemplo, o montante destinado para as legendas foi de R$ 947 milhões.

Para explicar como funciona cada um destes fundos, para que servem e se o pedido de aumento é válido ou não, A Gazeta ouviu três especialistas, dois advogados eleitorais e um cientista político.

COMO FUNCIONAM OS FUNDOS?

O fundo partidário é utilizado para custear as atividades das siglas: pagamento de funcionários, divulgação, aluguel, conta de luz, água, entre outros. Também pode ser usado pelas legendas para ajudar nos custos de campanha. Entre os recursos utilizados para formar o fundo estão as multas pagas à Justiça Eleitoral, como a taxa para regularizar o título de eleitor após faltar a uma votação, por exemplo; as doações particulares; e os recursos da União. O montante é dividido da seguinte forma: 5% são distribuídos igualmente, enquanto 95% são pagos proporcionalmente de acordo com os votos obtidos pelos partidos durante a última eleição para a Câmara dos Deputados. O Tesouro Nacional deposita o dinheiro para o fundo mensalmente em uma conta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que faz a divisão e repassa para os partidos.

Já o fundo eleitoral, criado em 2017, é pago a cada eleição e foi criado para suprir os custos eleitorais após o fim da permissão para doações de empresas nas campanhas. A origem do recurso é toda vinda do Tesouro Nacional e é dedicado exclusivamente para os partidos divulgarem suas propostas durante o período eleitoral. Do recurso disponível, 48% são divididos proporcionalmente ao número de deputados eleitos por cada partido; 35% para os partidos que elegeram ao menos um deputado; 15% proporcionalmente ao número de senadores eleitos por partido; e 2% divididos igualmente entre as siglas.

VALE A PENA?

O custo para uma eleição mais democrática não é barato, principalmente no Brasil, onde há um grande número de municípios (5.570) e também de partidos (34). De acordo com o advogado especialista em Direito Eleitoral Ludgero Liberato, o investimento é necessário, mas a discussão do quanto é destinado e como é distribuído também deve ser levada em consideração.

Uma eleição demanda muitos recursos, os candidatos precisam ter condições iguais para levar suas propostas aos eleitores. A eleição municipal é ainda mais custosa, já que são mais de 5 mil cidades, ou seja, se cada município tiver quatro candidatos a prefeito, já são 20 mil candidaturas que precisam de dinheiro para apresentar minimamente suas ideias. O modelo atual está em teste. Nossa democracia é jovem, já testamos financiamento de campanha por empresas, sem empresas e com recursos públicos e sem recursos públicos. O ano de 2020 terá a primeira eleição municipal neste modelo por financiamento público. Será uma experiência a ser analisada, afirma.

MAIS PARTIDOS, MAIS GASTOS

O cientista político Fernando Pignaton Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

O cientista político Fernando Pignaton se diz a favor do financiamento público de campanha. No entanto, ele defende que a discussão sobre a redução das despesas com as eleições deve começar não pelos cortes de gastos, mas na redução do número de partidos.

Imagina dirigir um carro, onde você pilota por um volante, em que você pode ir muito para a direita, muito para esquerda, levemente para uma das direções ou se manter no centro. Esse é o modelo político das democracias europeias e da americana. São poucos partidos. Já no Brasil, o eleitor, para mudar a direção do país, é como se dirigisse um avião, com 34 partidos, ou melhor, 34 botões, em que você precisa estudar muito o sistema para conseguir se movimentar. O que quero dizer é que quanto mais partidos, mais se pulveriza os gastos e mais se desperdiça dinheiro. Em vez de votar em bandeiras: o conservadorismo, o liberalismo, estatismo ou o comunismo, por exemplo, estamos votando em indivíduos. Isso incentiva uma lógica de empreendedorismo político, onde a política gira em torno de candidatos, um sistema de pirâmide, onde vence quem tem mais aliados. Desse jeito, as mudanças, seja para a direita ou esquerda, ficam mais difíceis de acontecer, explica.

QUEM DEVE PAGAR?

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Agência Câmara

Quem também defende o financiamento público é o advogado eleitoral Danilo Carneiro. Para ele, as campanhas eleitorais, por conta dos interesses dos grupos políticos, vão acontecer com ou sem o financiamento público de campanha. Cabe ao Estado garantir que os candidatos tenham condições iguais de apresentar suas propostas.