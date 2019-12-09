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Mesa Diretora

Casagrande diz que renúncia na Assembleia do ES foi 'coerente'

Governador comentou o recuo de parlamentares ao renunciarem à eleição antecipada da Mesa Diretora. Ele afirmou ainda que 'a água está correndo completamente no leito do rio'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 17:40

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 17:40

Governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Hélio Filho/Secom
O governador Renato Casagrande (PSB) falou pela primeira vez, nesta segunda-feira (9), sobre o recuo do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), que desistiu de se reeleger com 14 meses de antecedência.
"A água está correndo completamente no leito do rio. Esta decisão está coerente com o respeito às instituições e com o fortalecimento da Assembleia", afirmou Casagrande à reportagem de A Gazeta, após lembrar que era contrário à eleição antecipada capitaneada por Erick.

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A Emenda à Constituição que permite que a eleição para o comando da Assembleia ocorra na data que o presidente da Casa bem entender.
Sobre um possível novo recuo da Assembleia, revogando a emenda, o que somente poderia ser feito com a promulgação de outra emenda por parte da Assembleia, o governador avaliou que "independente daquilo que vai acontecer em relação às decisões da Justiça (há ações contra a votação da emenda), os parlamentares podem fazer uma reflexão se devem fazer uma nova alteração para voltar ao que era ou não".
Casagrande assinou, na tarde desta segunda, um convênio com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para a reforma dos fóruns cível e criminal e Vitória e instalação do Complexo Judiciário de Vitória.

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