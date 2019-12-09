Casagrande diz que renúncia na Assembleia do ES foi 'coerente'

Sobre um possível novo recuo da Assembleia, revogando a emenda, o que somente poderia ser feito com a promulgação de outra emenda por parte da Assembleia, o governador avaliou que "independente daquilo que vai acontecer em relação às decisões da Justiça (há ações contra a votação da emenda), os parlamentares podem fazer uma reflexão se devem fazer uma nova alteração para voltar ao que era ou não".