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Vila Rubim e Ponte Seca serão revitalizadas; veja como local vai ficar

Prefeitura de Vitória divulga, nesta quinta-feira (19), o edital de licitação para escolher a empresa responsável por realizar as obras do espaço

Publicado em 19 de março de 2026 às 12:39

Projeto mostra como Vila Rubim e Ponte Seca devem ficar após obras de revitalização 1 de 17

O projeto de revitalização da área comercial da Vila Rubim, em Vitória, dará um passo rumo à execução das obras na próxima semana. No dia 24, será aberta a licitação para que as empresas interessadas participem do processo. As propostas poderão ser enviadas à prefeitura até 8 de abril.

O edital será divulgado ao público na tarde desta quinta-feira (19), na sede do Executivo municipal, em Bento Ferreira. Na oportunidade, comerciantes e demais interessados poderão conhecer melhor a iniciativa.

A intervenção abrange uma área de mais de 25 mil metros quadrados no entorno do Mercado da Vila e vai contemplar também melhorias na antiga Ponte Seca, construída no governo de Florentino Avidos (1924-1928). O custo total da obra está estimado em R$ 13,4 milhões. No entanto, como a prefeitura adotou o critério de menor preço na definição das empressas, esse valor pode diminuir.

O cronograma elaborado pela prefeitura prevê seis meses de obras a partir da ordem de serviço.

O projeto básico de reurbanização foi feito pela Nós Arquitetura e Engenharia e prevê as seguintes medidas:

Alargamento de calçadas e adequação às normas de acessibilidade;

Elevação de faixas;

Implantação de rua de pedestres;

Criação de espaços de vivência;

Alteração do sistema viário, aumento do número de faixas de rolagem e retirada de canteiro;

Criação de estacionamento;

Melhorias urbanas e paisagísticas no entorno da Ponte Seca;

Alteração da pavimentação para piso tipo intertravado nas vias.

O projeto de revitalização vem sendo elaborado desde 2023 e chegou a ser apresentado aos comerciantes da localidade em 2024. “Estamos cuidando de uma região que passou por uma tragédia 30 anos atrás e, agora, vamos ressignificar essa história. Vamos iniciar esse projeto para garantir uma Vila Rubim forte e pulsante”, disse o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na época.

A tragédia citada pelo prefeito é o incêndio ocorrido no dia 1º de julho de 1994, que completou 30 anos em 2024. Na ocasião, vinte toneladas de fogos de artifício explodiram. Quatro pessoas morreram e 35 ficaram feridas.

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