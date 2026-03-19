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Golpe das pensões: PF mira fraudador que recebia múltiplos benefícios no ES e em MG

Golpe das pensões: PF mira fraudador que recebia múltiplos benefícios no ES e em MG

Investigação identificou que prejuízo aos INSS foi de R$ 600 mil até o momento, mas valor ainda pode aumentar, se houver novos suspeitos identificados

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:16

INSS, Vitória
PF identificou fraude na concessao de pensão por morte na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19), a Operação Copium, com o objetivo de apurar esquema de fraude relacionado à concessão de pensão por morte, benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na Grande Vitória.

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As apurações indicaram que uma mesma pessoa estaria utilizando múltiplas identidades para obtenção indevida do benefício. O prejuízo inicialmente identificado supera R$ 600 mil, podendo alcançar valores maiores, a depender do aprofundamento das investigações e da eventual identificação de outros envolvidos.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. O nome da cidade onde a fraude teria ocorrido não foi revelado pela corporação.

O inquérito policial foi instaurado em 2023, a partir de desdobramentos de investigação conduzida em Minas Gerais, ocasião em que foram obtidas informações sobre possíveis irregularidades nos estados mineiro e capixaba.

De acordo com a Polícia Federal, a pessoa investigada poderá responder pelos crimes de falsificação de documentos, uso de documento falso e estelionato previdenciário.

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