Operação Copium

Golpe das pensões: PF mira fraudador que recebia múltiplos benefícios no ES e em MG

Investigação identificou que prejuízo aos INSS foi de R$ 600 mil até o momento, mas valor ainda pode aumentar, se houver novos suspeitos identificados

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:16

PF identificou fraude na concessao de pensão por morte na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19), a Operação Copium, com o objetivo de apurar esquema de fraude relacionado à concessão de pensão por morte, benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na Grande Vitória.

As apurações indicaram que uma mesma pessoa estaria utilizando múltiplas identidades para obtenção indevida do benefício. O prejuízo inicialmente identificado supera R$ 600 mil, podendo alcançar valores maiores, a depender do aprofundamento das investigações e da eventual identificação de outros envolvidos.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. O nome da cidade onde a fraude teria ocorrido não foi revelado pela corporação.

O inquérito policial foi instaurado em 2023, a partir de desdobramentos de investigação conduzida em Minas Gerais, ocasião em que foram obtidas informações sobre possíveis irregularidades nos estados mineiro e capixaba.

De acordo com a Polícia Federal, a pessoa investigada poderá responder pelos crimes de falsificação de documentos, uso de documento falso e estelionato previdenciário.

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