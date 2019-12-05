Entenda as manobras e reviravoltas na Assembleia Legislativa do ES

Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa, protagonizou manobra polêmica na Casa Crédito: Lissa de Paula/Ales

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa , composta pelo presidente e outros cargos, como 1º e 2º secretários (mas o que manda mesmo é o presidente) é a instância que administra a Casa e decide os projetos que vão entrar em pauta, por exemplo. A Mesa atual, comandada pelo deputado Erick Musso (Republicanos), foi eleita em 1º de fevereiro de 2019 e vai até 31 de janeiro de 2021.

A Mesa do próximo biênio, de 1º de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de 2023, deveria ser eleita somente em 1º de fevereiro de 2021 mesmo, é o que a Constituição Estadual determinava.

O PLANO

A MANOBRA

A PEC previa que a eleição da Mesa não ocorreria mais em 1º de fevereiro de 2021, poderia ser antecipada e realizada "em data e hora previamente designadas pelo presidente da Assembleia Legislativa", ou seja, pela PEC, a eleição poderia ser feita quando o presidente da Assembleia quisesse.

O APOIO

E menos de 48 horas depois de aprovada a PEC da eleição antecipada, que deu origem à Emenda 113/2019, Erick convocou a eleição propriamente dita, pegando a todos de surpresa . Deputados que não concordavam com a antecipação não sabiam da manobra e tampouco a imprensa, que acompanhava tudo de perto.

A ELEIÇÃO SURPRESA

Dos 29 parlamentares presentes, 24 votaram a favor da chapa encabeçada por Erick. Cinco foram contrários: Fabrício Gandini (Cidadania), Iriny Lopes (PT), Luciano Machado (PV), Dary Pagung (PSB) e Sergio Majeski (PSB). Theodorico Ferraço (DEM) não estava na sessão.

Os deputados que discordavam do presidente não tiveram tempo de articular outra chapa. Marcelo Santos (PDT), que presidia a sessão e é aliado de Erick, deu cinco minutos para isso. E, claro, não foi suficiente.

A LEMBRANÇA DA ERA GRATZ

Plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Depois da sessão, deputados reuniram-se e decidiram recuar da eleição antecipada. Pelo menos por enquanto Crédito: Lissa de Paula/Ales

O PÁSSARO NA MÃO

A análise de aliados e de nem tão aliados de Erick é que ele entendeu que seria melhor fazer a eleição agora , quando conta com amplo apoio entre os colegas do que depois, quando o governo do Estado poderia se articular e apoiar outra pessoa para comandar o Legislativo.

O ERICK MUSSO

A REAÇÃO

A AÇÃO DA OAB-ES

A Ordem dos Advogados do Espírito Santo (OAB-ES) ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal não apenas contra a eleição realizada no dia 27, mas também para suspender os efeitos da Emenda Constitucional que permite que a eleição ocorra antecipadamente . A OAB alega que o rito de aprovação da PEC que originou a emenda foi equivocado. Para agilizar, a PEC não passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo, e sim por uma comissão especial.

A ONG Transparência Capixaba e integrantes da Igreja Católica também já se mobilizavam contra a manobra de Erick Musso.

O RECUO

E ele decidiu recuar. Nesta quarta-feira (4) o presidente divulgou uma "Carta ao povo do Espírito Santo", subscrita, ao todo, por 22 deputados, em que eles sustentam que a eleição antecipada ocorreu dentro da legalidade, mas os integrantes da Mesa Diretora eleita decidiram renunciar aos cargos que ocupariam no biênio seguinte pela "estabilidade e harmonia entre os Poderes".

Além de Erick Musso como presidente, a chapa única tinha como integrantes os deputados Marcelo Santos (PDT) como 1° vice-presidente; Torino Marques (PSL), 2° vice-presidente; Adilson Espindula (PTB), 1° secretário; Freitas (PSB), 2° secretário; Marcos Garcia (PV), 3° secretário; e Janete de Sá (PMN), 4ª secretária.

O AMANHÃ