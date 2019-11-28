Transparência Capixaba: Manobra na Assembleia causa estranhamento

Presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, ficará à frente da Casa até 31 de janeiro de 2023 Crédito: Tati Beling/Ales

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Causou enorme estranhamento hoje, 27/11, a manobra política feita por parte da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na pessoa do atual presidente, deputado Erick Musso, a fim de antecipar as eleições para a nova mesa diretora do biênio 2021/2023.

A Proposta de Emenda Parlamentar, aprovada há dois dias na casa de leis estadual, passou a permitir a convocação das referidas eleições por convocação da própria presidência a tempo e a contento de sua escolha.

Com isso, o atual arranjo político se manterá, tal e qual, por mais de três anos, pois também causando estranhamento, as eleições foram convocados para hoje em regime de urgência, tendo sido eleita a chapa única do atual presidente, reconduzido ao cargo.

Diante disso, a Transparência Capixaba manifesta repúdio diante de um fato que perturba a ordem institucional alcançada neste estado a duras penas nos últimos anos.

É dever do parlamentar zelar pelo interesse público, que não está sendo observado sob nenhum aspecto nesse episódio lamentável de demonstração de personalismo, numa instituição que tem como compromisso assumido ser a casa de ressonância do povo.