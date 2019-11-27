Casagrande sobre eleição antecipada: 'Isso fragiliza a Assembleia'

"Se eu fosse deputado, e se eu fosse presidente da Assembleia, eu jamais teria apresentado uma PEC como essa e jamais teria tomado a decisão de antecipar a eleição da Mesa Diretora tão abruptamente. Se eu fosse deputado, porque já fui deputado, jamais teria votado a favor disso. Essa antecipação é muito ruim porque fragiliza, e muito, a Assembleia Legislativa como instituição", afirmou Casagrande à coluna.