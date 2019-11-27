Casagrande sobre eleição antecipada: 'Isso fragiliza a Assembleia'

A primeira reação pública do governador Renato Casagrande (PSB) após a eleição antecipada da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que reconduziu Erick Musso (Republicanos) nesta quarta-feira (27), com 14 meses de antecedência, não foi nada abonadora ao presidente da Casa. E tampouco aos demais deputados que endossaram o movimento, alguns deles integrantes da base do próprio governo.
"Se eu fosse deputado, e se eu fosse presidente da Assembleia, eu jamais teria apresentado uma PEC como essa e jamais teria tomado a decisão de antecipar a eleição da Mesa Diretora tão abruptamente. Se eu fosse deputado, porque já fui deputado, jamais teria votado a favor disso. Essa antecipação é muito ruim porque fragiliza, e muito, a Assembleia Legislativa como instituição", afirmou Casagrande à coluna.
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) a que ele se refere é justamente a que foi apresentada por Erick e aliados e permitiu que a eleição ocorresse agora e não em 1º de fevereiro de 2021.