Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Eu não teria feito"

Casagrande sobre eleição antecipada: 'Isso fragiliza a Assembleia'

Erick Musso foi reconduzido para presidir a Casa de fevereiro de 2021 até 2023, com 14 meses de antecedência, depois de alterar a Constituição Estadual

Públicado em 

27 nov 2019 às 20:07
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Renato Casagrande (PSB) e Erick Musso (Republicanos) Crédito: Divulgação
A primeira reação pública do governador Renato Casagrande (PSB) após a eleição antecipada da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que reconduziu Erick Musso (Republicanos) nesta quarta-feira (27), com 14 meses de antecedência, não foi nada abonadora ao presidente da Casa. E tampouco aos demais deputados que endossaram o movimento, alguns deles integrantes da base do próprio governo. 
"Se eu fosse deputado, e se eu fosse presidente da Assembleia, eu jamais teria apresentado uma PEC como essa e jamais teria tomado a decisão de antecipar a eleição da Mesa Diretora tão abruptamente. Se eu fosse deputado, porque já fui deputado, jamais teria votado a favor disso. Essa antecipação é muito ruim porque fragiliza, e muito, a Assembleia Legislativa como instituição", afirmou Casagrande à coluna. 
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) a que ele se refere é justamente a que foi apresentada por Erick e aliados e permitiu que a eleição ocorresse agora e não em 1º de fevereiro de 2021. 

Veja Também

A manobra pouco republicana de Erick Musso na Assembleia

Erick Musso é reeleito para comandar a Assembleia Legislativa do ES

Erick Musso: 10 vezes em que o jovem deputado mostrou ser uma raposa política

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados