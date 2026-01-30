Grande Vitória terá ônibus extras em dia de concurso público e show musical

Grande Vitória contará com 17 ônibus extras no domingo (1) por conta de concurso da PC e show na orla de Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

Os terminais do Sistema Transcol irão contar com 17 ônibus extras no próximo domingo (1) em toda a Grande Vitória. Segundo a Ceturb (Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo), a medida foi tomada devido aos eventos que a Capital capixaba irá receber no dia, como o concurso da Polícia Civil e o pré-carnaval na Avenida Dante Michelini.

Os veículos de reforço e de reserva estarão disponíveis em todos os terminais, sendo dois em Vila Velha, Itaparica, São Torquato, Itacibá, Campo Grande, Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe, e um no Ibes. Os coletivos serão utilizados para atender a demanda, caso haja necessidade. Todas as linhas irão funcionar seguindo o quadro de horários de domingo.

Devido à apresentação do cantor Tomate na Avenida Dante Michelini, os ônibus que passam pela via sofrerão alterações nas rotas entre 7 às 20 horas. No sentido Serra, as linhas irão passar pela avenida no sentido contrário, utilizando mão e contramão, a partir de 7 horas. Já a partir de 13h, a via será totalmente bloqueada, com os ônibus em direção à Jardim Camburi e Carapina acessando a Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, e seguindo o trajeto por ruas e avenidas da região.

