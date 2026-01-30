A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Princípio de incêndio em prédio chama a atenção no Centro de Vitória

Publicado em 30/01/2026 às 14h47
O incidente foi causado por caixas de papelão que pegaram fogo

Um princípio de incêndio no Edifício Trade Center chamou a atenção de quem passava pela região do Centro de Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (30). Alguns boatos surgiram, como uma possível evacuação no local, mas, conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o incidente foi causado por algumas caixas de papelão que pegaram fogo na laje da marquise do prédio e não houve saída às pressas de pessoas.

Testemunhas contaram que os bombeiros foram acionados, mas os próprios funcionários apagaram as chamas. (Veja no vídeo acima)

Publicidade