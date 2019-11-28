Deputados afirmam surpresa com eleição relâmpago na Assembleia

"Absolutamente, uma eleição interna corporis não é uma afronta ao Palácio Anchieta. É uma decisão interna que os deputados tomaram para que possam seguir tranquilos nos próximos três anos de mandato. Reafirmo meu compromisso com o Espírito Santo e as pautas importantes que o governo mandar para esta Casa. Continuaremos dando governabilidade e estabilização. A política é assim. Somos diferentes, mas quando a estabilização dos Poderes estiver colocada à mesa, toda e qualquer divergência política e partidária tem que ser colocada de lado. O trabalho que dá certo não pode parar. Chegar à presidência pela terceira vez é um motivo de orgulho, mas tem que me dar humildade. A humildade leva o ser humano a lugares inimagináveis. Sapatinho da humildade, pés no chão, são ingredientes escassos na vida pública, mas hoje mostramos que esses ingredientes funcionam porque a vida é feita de relação pessoal, palavra, gratidão e de projetos", disse, em discurso na Assembleia. Erick Musso não atendeu a imprensa.