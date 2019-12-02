Após eleição, Assembleia do ES tem clima tenso e até autorama em plenário

Enivaldo dos Anjos chegou à sessão de chapéu de palha e com um autorama Crédito: Rafael Silva

O substituto de Enivaldo, o deputado Freitas (PSB), subiu à mesa e tentou falar com o colega, que deu de ombros. Desconcertado, Freitas desceu da mesa e voltou a se acomodar no plenário. "O meu brinquedinho é recomendação médica para eu não me estressar. Camisa vermelha é homenagem do Dia de Combate à Aids (1º de dezembro, domingo último). A minha bota e o meu chapéu é um protesto em apoio aos cafeicultores que não estão aguentando pagar os custos das produções", justificou Enivaldo à reportagem sobre seu traje e o autorama.

Quem também foi saudar o ex-líder foi o deputado Lorenzo Pazolini (sem partido), um dos principais opositores do governador Renato Casagrande (PSB). Pazolini abraçou Enivaldo e disse algumas palavras ao pé de seu ouvido. "Clima muito pesado dentro do plenário. Fui falar com Enivaldo e prestei minha solidariedade a ele pela forma como ele foi tirado da liderança, no meio de um sábado à tarde. Uma falta de respeito. Essa é uma visão minha e de outros deputados", disse Pazolini à reportagem.

Outros deputados evitaram falar sobre o assunto antes da sessão nesta segunda-feira. "Vamos saber depois dessa sessão e dos pronunciamentos, é a primeira depois da votação", disse o vice-presidente Torino Marques (PSL).

Já durante a sessão, Marcelo Santos (PDT) saudou Freitas. "Quero fazer uma referência a Enivaldo dos Anjos, que tem muito carinho dos deputados e servidores. Muito experiente, tem uma bagagem como conselheiro do Tribunal de Contas. Colaborou muito como líder e vai colaborar muito. Tem que ter muita coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Confio e acredito na sua força e na sua relação com os demais deputados."

O novo líder do governo fez uma fala sobre seu novo posto dizendo que deseja reforçar o diálogo. "Aceitei assumir porque vejo um governo muito vem intencionado. Um governo que tem diálogo com essa Casa e com todos os setores da sociedade. Assumo buscando fazer a interlocução dos meus colegas parlamentares com o governo da melhor forma possível. Aproximando-os do governo em tudo que seja possível."

COMISSÃO DE JUSTIÇA