Após eleição, Assembleia do ES tem clima tenso e até autorama em plenário

Na primeira sessão ordinária após a tumultuada eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, no último dia 28, o ex-líder do governo Enivaldo dos Anjos (PSD) apareceu no plenário de botas e chapéu de palha e ainda ligou um autorama em cima da mesa no plenário da Casa. O fato, nesta segunda-feira (2), chamou a atenção dos outros parlamentares e provocou uma pequena crise de riso no presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos).
O substituto de Enivaldo, o deputado Freitas (PSB), subiu à mesa e tentou falar com o colega, que deu de ombros. Desconcertado, Freitas desceu da mesa e voltou a se acomodar no plenário. "O meu brinquedinho é recomendação médica para eu não me estressar. Camisa vermelha é homenagem do Dia de Combate à Aids (1º de dezembro, domingo último). A minha bota e o meu chapéu é um protesto em apoio aos cafeicultores que não estão aguentando pagar os custos das produções", justificou Enivaldo à reportagem sobre seu traje e o autorama.
Quem também foi saudar o ex-líder foi o deputado Lorenzo Pazolini (sem partido), um dos principais opositores do governador Renato Casagrande (PSB). Pazolini abraçou Enivaldo e disse algumas palavras ao pé de seu ouvido. "Clima muito pesado dentro do plenário. Fui falar com Enivaldo e prestei minha solidariedade a ele pela forma como ele foi tirado da liderança, no meio de um sábado à tarde. Uma falta de respeito. Essa é uma visão minha e de outros deputados", disse Pazolini à reportagem.
No sábado (30), Casagrande anunciou nas redes sociais que Freitas seria o novo líder do governo na Assembleia. O governador, no dia seguinte, disse que "tem alguém em quem confia na liderança do governo". Em entrevista ao colunista Vitor Vogas, Enivaldo disse que a mudança do governador o "empurra para a oposição".
Outros deputados evitaram falar sobre o assunto antes da sessão nesta segunda-feira. "Vamos saber depois dessa sessão e dos pronunciamentos, é a primeira depois da votação", disse o vice-presidente Torino Marques (PSL).
Já durante a sessão, Marcelo Santos (PDT) saudou Freitas. "Quero fazer uma referência a Enivaldo dos Anjos, que tem muito carinho dos deputados e servidores. Muito experiente, tem uma bagagem como conselheiro do Tribunal de Contas. Colaborou muito como líder e vai colaborar muito. Tem que ter muita coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Confio e acredito na sua força e na sua relação com os demais deputados."
O novo líder do governo fez uma fala sobre seu novo posto dizendo que deseja reforçar o diálogo. "Aceitei assumir porque vejo um governo muito vem intencionado. Um governo que tem diálogo com essa Casa e com todos os setores da sociedade. Assumo buscando fazer a interlocução dos meus colegas parlamentares com o governo da melhor forma possível. Aproximando-os do governo em tudo que seja possível."
COMISSÃO DE JUSTIÇA
O deputado estadual Fabrício Gandini (PPS) está trabalhando com sua equipe jurídica para protocolar ainda nesta segunda-feira uma ação pedindo a anulação da votação da Mesa Diretora. Ele ainda acusa a oposição de estar obstruindo o andamento das pautas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). "Sinto que estão tentando obstruir as votações e jogar a culpa da lentidão da comissão nas costas do presidente. Das 27 sessões ordinárias, 11 foram derrubadas por falta de quórum, o que impede o andamento. Fiz a denúncia na CCJ, que estão tentando enfraquecer meu trabalho, e pedi à Casa um levantamento das faltas ", contou o deputado.