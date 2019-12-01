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Casagrande: 'Freitas é um homem de minha total confiança'

Governador Renato Casagrande comentou sobre a troca de líder na Assembleia Legislativa, neste domingo (1º), durante evento de inauguração da Avenida Leitão da Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 14:42

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 14:42

Após anunciar, na tarde deste sábado (30),  que o novo líder do governo na Assembleia Legislativa seria o deputado estadual Eustáquio de Freitas (PSB), em substituição a Enivaldo dos Anjos (PSD), o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou para A Gazeta - durante a inauguração da Avenida Leitão da Silva neste domingo (1º) - que a troca será "benéfica para a sua administração".
 "Freitas é um homem de minha total confiança, pois tem experiência no Legislativo. Tomei a decisão de fazer essa mudança no intuito de que ele faça a articulação dos projetos de interesse do governo na Assembleia Legislativa", respondeu, de forma objetiva.
Eustáquio de Freitas foi escolhido para ser o novo líder do governo Casagrande na Assembleia Legislativa  Crédito: Lucas Silva/Ales
Sobre o que mudaria nas articulações, agora sob a coordenação do deputado Freitas, Casagrande foi enfático.  "Agora tenho condição de ter alguém que esteja na Assembleia dialogando com todos os parlamentares, buscando em primeiro lugar os interesses dos projetos da nossa administração", completou.
Nos bastidores, comenta-se  que a atuação de Enivaldo vinha sendo alvo de questionamentos por parte do governo. Nos últimos dias, o deputado substituído deu algumas demonstrações de que poderia estar mais próximo dos interesses do presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos). Isto ficou configurado devido à postura de Enivaldo na aprovação da PEC que permitiu a eleição antecipada da Mesa Diretora da Assembleia, na última segunda (25), e do apoio dado a Erick na realização da eleição surpresa na última quarta-feira (27), 14 meses antes do que ocorreria anteriormente.

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