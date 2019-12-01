Casagrande: 'Freitas é um homem de minha total confiança'

"Freitas é um homem de minha total confiança, pois tem experiência no Legislativo. Tomei a decisão de fazer essa mudança no intuito de que ele faça a articulação dos projetos de interesse do governo na Assembleia Legislativa", respondeu, de forma objetiva.

Eustáquio de Freitas foi escolhido para ser o novo líder do governo Casagrande na Assembleia Legislativa

Sobre o que mudaria nas articulações, agora sob a coordenação do deputado Freitas, Casagrande foi enfático. "Agora tenho condição de ter alguém que esteja na Assembleia dialogando com todos os parlamentares, buscando em primeiro lugar os interesses dos projetos da nossa administração", completou.