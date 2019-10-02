Ponto a ponto: o orçamento de R$ 19 bilhões do ES em 2020

O governo do Estado apresentou nesta segunda-feira (30) o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para 2020. O texto precisa ser aprovado para a Assembleia Legislativa, para onde foi encaminhado e deve ser votado até o final do ano. O orçamento total previsto é de R$ 19,7 bilhões, 11,45% a mais que o planejamento do ano anterior. Veja abaixo ponto a ponto do que foi publicado por A Gazeta sobre o tema.