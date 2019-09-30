Governo anuncia construção de dois hospitais no ES em 2020

Reprodução do futuro Hospital Geral de Cariacica Crédito: Divulgação

O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (20) a construção de dois hospitais e obras em outros dois em 2020. Um dos hospitais a ser construído é o Hospital Geral de Cariacica e o outro é o novo Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS). As informações foram dadas durante anúncio do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2020.

No orçamento anunciado para o ano que vem pelo secretário Álvaro Dubock, também estão previstas a reforma do Hospital Infantil de Vitória e o Himaba de Vila Velha. Ao todo, o orçamento para ser gasto com Saúde é de R$ 2,7 bilhões.

LDO

Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da Previdência e de investimento do Estado para o próximo ano. A peça previu que o Estado teria uma receita primária de R$ 14,8 bilhões e despesa de R$ 15,5 bilhões, ou seja, um déficit de R$ 646,2 milhões.